Une exposition pour découvrir l'histoire artistique cachée de Bonifacio

Une nouvelle exposition s'apprête à révéler au public l'histoire jusqu'ici méconnue d'une collection d'œuvres d'art uniques, dont des retables peints sur bois, des vitraux et des manuscrits enluminés, créées pour les églises de Bonifacio entre 1398 et 1578.Ces trésors artistiques, malheureusement ravagés par les termites, les vrillettes et l'humidité au fil des siècles, ont disparu de nos jours. Cependant, des chercheurs ont réussi à retracer des traces de leur existence en Italie, soigneusement conservées dans divers fonds d'archives. De plus, des œuvres similaires, réalisées par les mêmes artistes, ont été identifiées dans des églises et des musées de renommée internationale.L'exposition met en lumière ces découvertes en confrontant les documents d'archives avec les œuvres similaires existantes, permettant ainsi au public de revivre visuellement l'ensemble des trésors perdus des églises de Bonifacio. Cette expérience immersive offre un regard inédit sur l'art et la culture de la région.En complément de l'exposition, un catalogue exhaustif de 128 pages, enrichi de 88 illustrations, est disponible pour les visiteurs. Ce catalogue retrace non seulement les œuvres elles-mêmes, mais il plonge également dans la carrière de onze artistes de l'école génoise et de l'école florentine, dont certains étaient de très haut niveau, et qui ont contribué à l'enrichissement artistique de Bonifacio.