Une collecte de déchets participative en Balagne

Créé le 15 décembre 2021 et comptant déjà 347 membres, le groupe Facebook « Embellissons la Balagne » permet de mettre en lien les personnes sensibles à l’environnement ainsi que d’attirer l’attention du public sur l’importance du recyclage des déchets et sur le fait de ne "pas considérer la route comme une poubelle."

"Sur la RT30 entre Ile-Rousse et Calvi on trouve souvent des déchets sur les bas-côtés" explique un post Facebook du groupe et pour parer à cela "Embellissons la Balagne" appelle à la mobilisation le dimanche 26 juin 2022 de 9 h à 12 h 30 pour une journée de collecte de déchets participative.

L'objectif de ce rendez-vous sera de ramasser et de trier un maximum de déchets ainsi que de sensibiliser le public sur l'environnement en Corse via Facebook.



Le groupe fait savoir qu'il aurait besoin de 80 personnes en tout pour pouvoir nettoyer efficacement les 20 km de routes qui séparent les deux villes.

​

En effet les bénévoles seront regroupés en trinôme, avec une personne qui se chargera de la sécurité des deux autres qui auront des sacs-poubelles et des pinces pour ramasser les détritus. Chaque trinôme couvrira une distance d'environ 800 mètres.

Pour toute inscription et renseignement sur la collecte, contacter le 06 08 33 49 30.