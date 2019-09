Une charte pour s’engager à trier les déchets d'activités de soins à risques infectieux

Parmi la quinzaine de personnes présente à cette réunion, le constat a été unanime : la Corse a nettement progressée. De 21 % en 2016, le pourcentage de DASRI collectés est monté à 48 % en 2018.Des chiffres qui confirment le fait que la Corse devient de plus en plus responsable.« Cette augmentation est indéniable, se réjouit Joseph Magnavacca. directeur de la santé publique et du médico-social. Elle est due entre autre au fait que cette collecte est totalement gratuite. Mais il faut aussi relever le fait qu’elle est simple et très sécurisée. La marge de progression est importante mais les chiffres peuvent encore augmenter. »Une collecte simplifiée en effet. Les patients, 8444 recensés en Corse, reçoivent gratuitement leurs boîtes de collecte chez eux ou peuvent les retirer dans les 135 pharmacies partenaires. Des boîtes qui peuvent contenir jusqu’à 12 familles de produits différents dont les autos piqueurs ou les stylos à aiguille, utilisés par les diabétiques, premiers consommateurs. Ils vont ensuite dans les centres de collecte, uniquement des pharmacies qui récupèrent les déchets. Toutes les officines sont habilitées à la récupération. En Corse, 119 participent à ce travail de ramassage. Une belle augmentation puisqu’en 2016, seulement 66 d’entre elles étaient des points de collecte. De janvier à août 2019, plus de 6500 boîtes ont été distribuées.« Nous voyons de plus en plus de personnes nous demander des boîtes, surtout des personnes atteintes de diabète, constate Tania, conditionneuse à la pharmacie de la plaine de Peri. Nous collaborons avec DASRI depuis un an. Ils nous envoient des cartons. Chacun peut contenir une quinzaine de boîtes d’1,5L. Lorsqu’ils sont pleins, je contacte DASRI par mail et ils m’envoient un collecteur. Je peux appeler quand je veux, il n’y a pas de rendez-vous imposés. »Une spécificité insulaire. Au niveau national, 4 collectes sont organisés chaque année avec des dates fixées à l’avance. La Corse, considérée comme zone prioritaire par l’éco-organisme nécessite une plus grande flexibilité.Les déchets sont ensuite récupérés et traités par la société SANICORSE, seule entreprise à proposer ce traitement sur l’île. Son responsable, également présent à la signature de la charte, à tout intérêt lui aussi à voir ce mécanisme se développer.« Nous traitons tous les DASRI de Corse confirme Olivier Seux, directeur de SANICORSE. Ils proviennent des hôpitaux, des cliniques. Mais nous traitons aussi les collectes du DASTRI. Même si le traitement des déchets des particuliers ne représente que 2 % de notre activité, il n’est pas à négliger. Nous avons constaté une nette progression. Nous sommes passés d’1, 2 tonne en 2017 à 1, 862 en 2018. »Malgré ces très bons chiffres, la Corse est toujours en retard par rapport au reste de la France. 46 % de Dasri récupérés contre 83 % sur le continent. Un gros travail de communication et de collecte reste donc encore à faire.