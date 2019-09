Une boucle de 300 km à vélo pour Morad Boustatin au profit de la Marie-Do Balagne

"Une boucle contre le cancer" c'est le défi que je mettais lancé pour soutenir inconditionnellement tous ces enfants ces femmes et ces hommes qui luttent jour après jour contre ce foutu crabe.

Mais aussi un défi pour soutenir tous les bénévoles de la MARIE - DO qui donnent de leur temps pour les assister dans cette épreuve.

Alors si je vous ai fait découvrir tout au long de mes post ces paysages magnifiques que nous offre notre île, mes sourires, nos sourires qui masquaient parfois la douleur que nous rappelaient nos mollets tétanisés par ses 300 km en 2 jours c'est pour vous rappeler que derrière certains sourires se cachent des larmes.

Alors pour effacer ces larmes aidons les, par nos sourires, nos actes, notre temps et nos dons....