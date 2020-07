Une aide financière pour le devoir de mémoire au collège de Lucciana-Mariana

Becker Bruce le Samedi 11 Juillet 2020 à 19:47

Ce mois de mars, un groupe d'élèves de 3e Ponte Novu du collège de Lucciana-Mariana engagé dans un travail de mémoire dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la Déportation, ont rencontré M. Dominique Rossi, président de la section départementale de la Fédération André Maginot. Ce dernier avait remis un chèque de 1 000 euros pour soutenir le voyage qui devait mener ces collégiens vers des lieux de mémoire, comme le Mémorial de Verdun et la camp de concentration de Natweiler-Struthof en Alsace.

A cette occasion Dominique Rossi a présenté les multiples missions de la Fédération nationale André Maginot dont celle qui permet d'aider financièrement de nombreux voyages scolaires ayant une finalité civique et permettant aux élèves de s'approprier concrètement leur devoir de mémoire. Il a ensuite échangé avec les élèves sur la chance de pouvoir aller au plus près des lieux où se sont déroulés des événements marquants de l'histoire récente et leur a souhaité de pouvoir poursuivre au-delà de ce projet une réflexion et un partage sur ce thème avec d'autres de leurs futurs camarades de lycée et pourquoi pas, au sein même de leur famille.



A cette occasion, Dominique Rossi était accompagné d'un autre ancien combattant, René Chiaramonti, filleul du pilote de chasse Albert Preziosi, héros corse de la Seconde Guerre mondiale, venu, pour sa part, témoigner auprès des élèves de la vie de ce pilote dont la base aérienne de Solenzara, déjà visitée par les élèves, porte le nom.



Ce voyage scolaire, prévu au début du mois d'avril, a malheureusement été déprogrammé à cause de la crise du coronavirus. Mme Sulmoni, principale du collège de Lucciana-Mariana, Mme Selmi et M. Becker, professeurs d'Histoire-Géographie initiateurs du projet, ainsi que l'ensemble des élèves de la classe de 3e Ponte Novu, tiennent à remercier malgré tout la Fondation nationale Andre Maginot et M. Rossi pour leur soutien dans ce travail de mémoire.



"A n'en pas douter, - précise la direction du collège - ce partenariat pourra être reconduit dans le cadre d'un autre projet lorsque les circonstances sanitaires le permettront."

