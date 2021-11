Un vide-dressing d'avant Noël à ne pas manquer à Lisula

Ce dimanche 21 novembre, de 10 à 17 heures, le Spaziu Pasquale Paoli sera investi par une vingtaine de dressings, des vendeurs particuliers, ouverts à tous.



À presque un mois de Noël ce vide-dressing, est l'occasion de dénicher ou plutôt de friper la ou les perles rares, pour faire plaisir ou se faire plaisir car, nous le savons bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quand il s'agit de shopping.







Depuis quelques années maintenant, que ce soit pour des questions écologiques, budgétaires ou par amour de la fripe, les achats de "seconde main" sont en vogue et touchent de plus en plus d'accros du shopping.



Mais à l'heure où les sites de friperie se multiplient, rien ne vaut un bon vieux lèche-vitrines, ou dans ce cas, lèche-dressings.



Organisé par deux copines, Elsa et Anne-Laure, dont les armoires debordent, ce vide-dressing balanin est également l'occasion de pouvoir se retrouver après une drôle de période.



Sur place, pour un petit moment détente, le bar à ongle @l'unghje d'Anna-Maria aidera à parfaire les looks, ainsi que Virginie Bruno qui proposera un coin dégustation, car on le sait bien, le shopping ça creuse.



"Il y aura en particulier des vêtements de femmes et d'enfants, dont certains sont neufs et ont toujours leurs étiquettes. Et beaucoup beaucoup de petits prix. Il y a de très belles pièces. Des chaussures, des sacs mais aussi des accessoires pour compléter les tenues ", explique Anne-Laure.



Pour les plus curieuses et les plus impatientes, une page Instagram : vide_dressing_ilerousse, a été créée afin de pouvoir jeter un œil quelques heures avant l'ouverture.