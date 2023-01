Un résultat record pour la Tombola de Noël d'Inseme

C’est le 31 décembre à minuit que la grande Tombola de Noel de l’Association s’est terminée ! Pendant un mois, de très nombreuses personnes ont encore participé à cette grande opération en achetant leurs tickets sur les stands de l’Association lors des marchés de noël, dans nos bureaux d’Ajaccio et de Bastia ainsi que sur le site de Corse billet.



Cette année plus de 180 lots à gagner ont attiré un grand nombre de participants. Grâce à eux, l’Association a pu récolter la somme incroyable de 59 000 €. "Comme à chaque collecte de dons, 100% de cette magnifique somme sera versée au profit des familles contraintes de se faire soigner sur le continent." indique l'association dans un communiqué dans lequel la direction remercie "tous les généreux donateurs qui ont offert les lots, notamment Le Groupe Miniconi qui pour la quatrième année a offert une voiture en 1° lot, l’Hotel Faubourg Saint Germain à Paris et l’agence Evasion Voyages pour le 2° lot ainsi que le Grand hôtel Cala Rossa de Porto-Vecchio pour le 3° lot." L'association remercie aussi Fraticom et InPiazza Communication pour la visibilité dans les rues de Bastia et d’Ajaccio et Corse billet qui cette année encore a soutenu Inseme en mettant en ligne la tombola numérique. "Nous remercions du fond du cœur les très nombreux bénévoles qui ont vendu les tickets : commerçants, associations, villages, écoles, entreprises et un immense bravo à Ilda notre bénévole du Cap Corse qui a vendu 72 carnets à elle toute seule ! Le tirage au sort a été effectué vendredi 6 janvier 2022 dans les locaux de l’Association à Ajaccio sous le contrôle de M.Savelli et animé par Paul-Anto Squarcini."