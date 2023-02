Un rassemblement pour la paix, à Ajaccio, pour le premier anniversaire de la guerre en Ukraine

Des prises de parole et autres manifestations par la musique, ont eu lieu.

Il y a un an, la Russie envahissait l'Ukraine sous les yeux horrifiés de la communauté internationale. Ce vendredi 24 janvier plusieurs rassemblements étaient organisés aux quatre coins de la France pour commémorer le funeste premier anniversaire du conflit.A Ajaccio, à l'appel de l ’association Per a Pace et du Mouvement de la Paix, une trentaine de personnes s'étaient données rendez-vous en fin de journée sur la place Abbatucci pour dire stop à la guerre en Ukraine mais aussi à tous les autres conflits d'ailleurs. "L’occasion, explique l'association, de rappeler au Président Macron que nous sommes opposés à la prochaine loi de programmation militaire qui prévoit une dépense faramineuse de 413 milliards d’euros sur la période 2024 -2030."