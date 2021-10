Un nouveau service d’eau potable dans le secteur de la Résidence des Îles à Ajaccio

Dans le cadre d’un Schéma Directeur en Eau Potable de la Ville d’Ajaccio, initié en 1997 et visant à créer un aménagement durable en Pays Ajaccien, la CAPA démarre le 8 novembre, une dernière opération qui va s’étendre du secteur de la Résidence des Îles au Bois des Anglais. L’objectif consiste à améliorer la desserte en eau potable avec plus de pression, plus de sécurité et donc plus de confort pour les riverains.Le projet a été présenté ce vendredi matin à l’école maternelle de la Résidence des Îles par Antoine Vincileoni vice-président de la CAPA délégué à l’eau et l’assainissement, David Frau, représentant Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et président de la CAPA et Jean-Paul Samson, directeur des grands projets de la CAPA.« Le nouveau réseau d’eau potable vise à desservir correctement les riverains confrontés, sur les hauteurs à un écart de pression, souligne ce dernier.Les travaux vont débuter le 8 novembre prochain avec le secteur du bord de mer qui partira des Crêtes jusqu’au Trottel. Ce qui impactera la circulation. « Nous avons essayé de trouver la meilleure solution, explique Antoine Vincileoni, avec un alternat sur le bord de mer mais un arrêt de juin à août, période touristique avec un afflux massif de véhicules. Nous reprendrons en septembre 2022. Le chantier a été conçu pour être réalisé le plus rapidement possible sachant qu’il nous sera difficile d’anticiper. »Dans un second temps, les portions partant de la Statue de la Pudeur au Bois des Anglais et Parc Berthault-Statue de la Pudeur seront réalisée. Le Boulevard Madame Mère sera alors en sens unique (descente seulement). L’ensemble, auxquels s’ajoutent des raccordements aux antennes secondaires, devrait être achevé fin 2022 pour un coût total de l’ordre de 2 millions d’euros pris entièrement en charge par la CAPA.« Il va de soi, rappelle Antoine Vincileoni, que l’on s’est efforcé d’adapter l’organisation en fonction de la contrainte de tous et notamment des commerçants. »Les riverains peuvent contacter les services de la CAPA au 04-95-10-55-93 ou par mail sur infotravaux@ca-ajaccien.fr Par ailleurs, le futur schéma directeur d’eau potable de la Ville sera présenté au conseil du 23 novembre prochain. Il fixera les grandes orientations pour répondre aux besoins en eau potable tout en prenant en compte le développement du territoire et les conséquences du changement climatique pour la période 2021-2035 où 40 millions d’euros seront, au total, investis..