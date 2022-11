Un nouveau plan de circulation testé pendant 4 mois à Lisula

Angèle Bastiani, maire de Lisula, a présenté ce lundi 31 octobre aux côtés de ses adjoints et conseillers municipaux, le nouveau sens de circulation au cœur de la cité Paoline. Une restructuration qui prendra effet dés ce 7 novembre.

" Ce nouveau plan a été élaboré après une étude de terrain réalisée sur plusieurs mois. L’objectif est de supprimer les points de blocages identifiés dans le centre-ville, émanant essentiellement des croisements et des doubles voies dans les secteurs qui ne s’y prêtent pas" a souligné Angèle Bastiani.

Réorganiser la circulation pour mieux vivre en ville, de façon apaisée et y permettre des échanges intergénérationnels : c'est l'objectif de ce nouveau plan qui sera en phase de test jusqu’au mois de février.



Patrick Botey, conseiller municipal en charge du protocole, de la sécurité, de la signalisation routière, a présenté les nouvelles dispositions. "Nous avons constaté depuis longtemps que la circulation à Lisula comporte quelques problèmes. Nous ne prétendons pas en régler la totalité, mais l’idée est d’effacer les points noirs qui nuisent à la fluidité en centre-ville, notamment au niveau de l’arbre du fainéant".

L’arbre du Fainéant, lieu emblématique de la ville, mais qui est au centre de nombreux croisements. " Il y a énormément de cisaillements. Les automobilistes arrivent par le bord de mer, par la place Paoli, en direction de Sortu Mare, il y a ceux qui arrivent par la rue Notre-Dame, et le double sens face à la pharmacie du marché" rappelle Patrick Botey.

Ajoutez à ça les nombreux passages piétons, les stationnements anarchiques et les véhicules qui attendent de pouvoir entrer dans le parking lorsque celui-ci est complet, le désordre s’intensifie. " Ce sont des faits que vous avons constaté durant la saison. C’est un endroit assez accidentogène Les agents de la police municipale s’y trouvent bien souvent mobilisés et quand ils sont bloqués ici, ils ne peuvent pas être ailleurs. Nous avons réalisé une étude sociologique auprès des commerçants, des usagers cultuels, les usagers du marché, mais également des piétons qui se trouvent souvent à cet endroit. Nous avons voulu prendre les avis des uns et des autres."