Un jeune entrepreneur corse au service de l'innovation

A seulement 24 ans, Aurélien Onimus a lancé sa start-up "Manager l'innovation", une société de conseil en innovation. C'est en acquérant une expérience de terrain dans de jeunes et talentueuses entreprises insulaires comme Oscaro, Volpy, Xbrain ou encore Demeures corses, que le jeune bastiais a su cibler une forte demande sur la gestion de projets innovants.



Ainsi, en novembre dernier, le jeune homme a créé son propre cabinet de conseils en innovation dans "le but d'accompagner et former les équipes sur la partie managériale, pour permettre aux entreprises d'avancer vers la réussite". De façon plus concrète, "Manager l'innovation", transmet une méthode pour travailler en équipe, établit les réels besoins d'une entreprise, ainsi qu'un profil client. La start-up peut gérer les projets, l'attribution de ressources. Le jeune bastiais propose des prestations sur-mesure certifiés comme organisme de formation "Datadock".



Avec le Coronavirus, il est devenu compliqué pour Aurélien Onimus d'effectuer des prestations dans les entreprises. Pour faire face à la crise, le jeune homme s'est redirigé vers les Corses désireux de fonder leur propre boîte. Pour répondre à la forte demande, il a développé une offre 100% digitale d'accompagnement dans la création d'une start-up.

" En Corse, on ressent une réelle envie d'innover mais il y a des freins comme la peur de l’étude de marché par exemple.", constate le fondateur de Manager l'innovation. Sa nouvelle offre consiste donc à proposer des vidéos de conseils pour réaliser des projets et un suivi jusqu'à l'aboutissement de ce dernier.



Pour découvrir "Manager l'innovation", c'est ici : https://www.manage-innovation.com/choix-du-client