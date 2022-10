Plongée dans le monde de la blockchain et de la cryptomonnaie avec Aurélien Onimus, un jeune start-uppeur bastiais

- Qu-est-ce que c'est la Blockchain ?

- La Blockchain est une technologie qui date des années 70 mais qui s’est vraiment accélérée et développée à partir de 2008. La blockchain est, en premier lieu, une technologie de stockage et de transmission d’informations. Cette technologie offre de hauts standards de transparence et de sécurité car elle fonctionne sans organe central de contrôle. Plus concrètement, la blockchain permet à ses utilisateurs, connectés en réseau, de partager des données sans intermédiaire. Elle apporte des perspectives économique, financière et sociale considérables dans un monde qui requiert de plus en plus de sécurité et de confiance. Elle se situe derrière la cryptomonnaie et les NFT…



- Et les NFT ?

- NFT ou Non Fongible Token sont des certificats numériques infalsifiables qui attestent l'authenticité d'un objet virtuel, permettent de certifier l’info digitale. Avec les NFT les infos sont certifiées uniques. Ça peut très bien par exemple être un bien immobilier. C’était le sujet de mon avant dernier livre en 2020.



- C’est l’avenir pour les chefs d’entreprise ?

- Oui. Entrepreneurs, intrapreneurs, managers, Business Angels, fonds d’investissements, investisseurs en cryptoactifs, innovateurs et curieux, se sont rendus compte qu’il y a aujourd’hui un enjeu majeur à la compréhension de cette technologie.



- Donc ce guide est pour eux ?

- Oui. Il est leur est destiné ainsi qu’à tous ceux qui considèrent qu’il y a aujourd’hui un enjeu majeur à la compréhension de cette technologie. Il permet de comprendre cette technologie qui bouleverse tous les secteurs et de la mettre en œuvre et pour cela je donne de nombreux exemples. Il faut savoir qu’aujourd’hui la cryptomonnaie ou monnaie numérique comme le bitcoin représente un volume total de 15 000 milliards de dollars dans le monde ! 300 millions de personnes possèdent aujourd’hui de la cryptomonnaie. En France le taux est de 8%. Aujourd’hui la cryptomonnaie est très régulée avec la loi PACTE, Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Les consommateurs sont protégés. En Corse, les institutions commencent à s’y mettre.



- Vous employez aussi le terme de metavers, web3…

- Un métavers est une sorte de monde parallèle, virtuel, qui a trouvé ses sources dans les jeux vidéo. Un monde donc connecté à internet et permettant à un utilisateur de voyager dans des espaces virtuels et d'échanger, partager avec d'autres utilisateurs. Le terme existe depuis une trentaine d’années. Aujourd’hui 3 milliards de gens jouent à des jeux vidéo…



- Le WEB 3 ?

- Internet a tout d’abord permis un accès à l’information, à la connaissance. C’est ce qu’on appelle le Web 1. Est venu ensuite le Web2. Avec internet on a pu lire, créer, interagir comme par exemple avec les réseaux sociaux. Aujourd’hui, avec web3, toutes les infos sont stockées dans les datacenters. A travers lui, les internautes ont la possibilité de contrôler leurs données sans intermédiaire, de les valoriser, de les protéger et donc, de traiter les informations plus intelligemment.



- Comment se situe la Corse dans ce monde nouveau, ou presque ?

- Pour l’instant, on ne recense qu’une vingtaine d’entrepreneurs à baigner dans cette technologie. Mais il y a de très bons exemples. Je connais par exemple un jeune qui habite et gère son entreprise de St Florent avec des associés qui eux sont aux USA. Franchement, dans ce domaine, la Corse a un beau coup à jouer. Il y a vraiment moyen de créer de grandes choses. L’avantage avec cette technologie c’est qu’il n’y a pas de frontières, la cible est mondiale. Avec elle on peut rajeunir son entreprise, viser de nouvelles audiences, se placer en tant qu’innovateur.



- Comme on dit, vous êtes tombé dans la marmite très tôt… 26 ans et déjà 4 ouvrages sur le sujet…

- C'est en effet mon 4ème ouvrage sur le sujet . Le dernier, en 2020, chez Eyrolles également, s’intitulait La Blockchain, une révolution dans l’immobilier et a été vendu à plus de 2000 exemplaires. Pour celui-ci, il m’a fallu plus de 200 heures de travail. J’y ai compilé plusieurs dizaines de témoignages et analyses d'acteurs et entrepreneurs du secteur. J’y délivre mon expérience et mes meilleurs conseils de mes trois années de Manager innovation, j’ouvre aussi le contenu de certaines de mes interventions sur la Blockchain à la Sorbonne, mais aussi mes premières analyses en tant que startupper et CEO à Seeinapps. Un tel travail vous fait grandir, pas seulement intellectuellement. Ces livres m’ont ouvert beaucoup de portes, dont celles de la Sorbonne, d’opportunités. J’en profite pour dire un grand merci à Florian Migairou pour sa confiance renouvelée, à Constance Grelet et Elsa Azis de chez Groupe Eyrolles pour leur réactivité et énergie.



- Justement de sacrées préfaces notamment celle de Marco Landi, président de l’institut EuropIA, ancien président Apple ?

- Oui, c’est un honneur ! J’ai réussi à avoir son contact ! Il y a aussi celle de Faustine Fleuret, Présidente et Directrice générale de l'Adan, des témoignages de personnes importantes de ce monde-là comme Anne-Sophie Bordry ou même de chez nous, André Bonapersona.

*Editions Eyrolles. Disponible d’ores et déjà en précommande ou à partir du 20 octobre sur les différentes plateformes : Amazon, Fnac, Eyrolles, les furets du nord