Un hôtel-restaurant planté au milieu des vignes : la belle histoire familiale du domaine de Saparale

Philippe Farinelli ? « C’est le fantôme du domaine ! Il est à la fois partout et nulle part », plaisante son épouse Julie. Plus à l’aise pour produire du vin que pour répondre aux journalistes, le viticole sartenais a laissé sa moitié remplir l’office médiatique, et ce n’est que justice, tant Julie Farinelli s’est investie dans leur projet d’hôtel, qui vient de voir le jour après trois ans et demi de chantier. C’est donc madame qui évoque les aspirations de monsieur, et elles révèlent en creux une histoire de famille aussi belle que surprenante : « Quand mon mari s’est installé ici en 1998, son idée, ce n’était pas de faire du vin. C’était de faire revivre l’ensemble du domaine. Je l’ai rejoint un an plus tard et petit à petit, ensemble, on s’est attelé à la restauration du hameau, maison après maison, pierre après pierre. »