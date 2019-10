"Un goûter presque parfait" dans la continuité de la Semaine du goût à l'École M-D.Loviconi de Calvi

Dix classes de l'école Marie-Dominique Loviconi (du CE2 au CM2) ont participé à la Semaine du goût grâce à plusieurs intervenants (professionnels ou non) qui ont eu la gentillesse de répondre à l'appel de l'équipe pédagogique.Rappelons que la Semaine du Goût est organisée à l'échelon national et qu'elle a pour objectif de proposer aux enfants des activités autour de l'alimentation, pour éduquer leur leur goût et leur sens.Ainsi, durant cette semaine les enfants de l'école Marie-Dominique Loviconi et l'équipe pédagogique ont eu la visite de professionnels comme le Chef du restaurant "Via Marine" (sauté de veau et cannelloni au brocciu), Chef du restaurant "La voglia di" (gnocchi), Frédérique Tassain (maraîchère), Parents d'élèves (Fiadone, frappes, tiramisu) ou encore de visiter la Boulangerie Perrin avec en prime la préparation des canistrelli et beignets, Framboise de Calenzana (Atelier "sirop à découvrir", Cécile Billard (Atelier "potion magique"), Cathy Andreani (A merula) et Valérie Giaconella (Atelier "dégustation d'huile d'olive"), Patrick Duboux (Les délices de Nicolas) (Atelier "dégustation de canistrelli"), Jean-Luc Geronimi (maraîcher), Colin Duprès (Apiculteur), Pauline Deniset (Apicultrice), Chef de "La table de Sabine" (crumble aux pommes et mousse au chocolat blanc), Chef pâtissier Patrick Dalsky (jeux sur le goût/dégustation), Chef du restaurant "U Fanale" (Mousse au chocolat).



Par ailleurs, dans la continuité de cette semaine du goût, le vendredi 18 octobre a été organisé un "goûter presque parfait" avec cuisine le matin dans les classes par petits groupes et dégustation l'après-midi dans la continuité de la semaine du goût.