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Un corps découvert sur le rivage de Coti Chjavari


La rédaction le Lundi 30 Mars 2026 à 11:00

Une enquête "en recherche des causes de la mort" a été ouverte par le parquet d'Ajaccio près la découverte d'un corps sans vie en bord de mer samedi à Coti Chjavari.



Un corps découvert sur le rivage de Coti Chjavari
Un corps sans vie a été découvert en bord de mer à Coti-Chjavari samedi par un promeneur.

Ce lundi matin, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique qu’une « enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte ».

Une autopsie doit être réalisée mercredi afin de comprendre les circonstances de ce décès et l’identité de la victime.




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