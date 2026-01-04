Un corps découvert sur le rivage de Coti Chjavari

Un corps sans vie a été découvert en bord de mer à Coti-Chjavari samedi par un promeneur.
Ce lundi matin, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique qu’une « enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte ».
Une autopsie doit être réalisée mercredi afin de comprendre les circonstances de ce décès et l’identité de la victime.
Ce lundi matin, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique qu’une « enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte ».
Une autopsie doit être réalisée mercredi afin de comprendre les circonstances de ce décès et l’identité de la victime.