Un corps découvert sur le rivage de Coti Chjavari

Un corps sans vie a été découvert en bord de mer à Coti-Chjavari samedi par un promeneur.



Ce lundi matin, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, indique qu’une « enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte ».



Une autopsie doit être réalisée mercredi afin de comprendre les circonstances de ce décès et l’identité de la victime.