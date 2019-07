Un contrôle routier ce vendredi en centre-ville à Bastia

« L’action du gouvernement pour la sécurité routière est une mobilisation de chaque instant, en prenant des mesures fortes, mais aussi en assurant des contrôles réguliers par la présence de forces de l’ordre en nombre sur le terrain, ou encore par un travail de prévention et de sensibilisation notamment en ce début de saison estivale » soulignait le représentant de l’Etat, déplorant le nombre de tués sur les routes insulaires et le nombre de jeunes impliqués dans ceux-ci. L’accent a aussi été mis sur la réglementation des deux roues : port des gants, du casque…



Le préfet en a profité pour livrer les derniers chiffres concernant l'accidentologie en Haute-Corse. Au 30 juin 2019 les accidents sont en hausse de 11,11% avec 160 accidents contre 144 à la même date en 2018.



On déplore déjà 11 tués contre 6 en 2018 soit + 83,33%, 212 blessés contre 195 soit une hausse de 8,71%.



Toujours à la date du 30 juin, 8 personnes ont trouvé la mort sur la route à bord de véhicules légers (4 en 2018), 2 en moto (1 en 2018).



En 2019, 3 jeunes âgés entre 18 et 24 ans ont succombé contre 2 en 2018, 5 personnes de 25 à 65 ans contre 2 en 2018 et 3 de plus de 65 ans contre 2 l’an passé à la même date.

Enfin, concernant les causes de ces accidents 5 sont liés à la vitesse (3 en 2018), 2 à l’alcool (1 en 2018) et 1 à cause de stupéfiants (aucun en 2018).



CNI était présent ce vendredi matin aux cotés du préfet…