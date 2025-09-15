"Un chœur dans les étoiles", un concert unique en France à la cathédrale d'Ajaccio

À l'issue du spectacle, le Club d'astronomie communiquera également sur le label RICE, Réserve internationale de ciel étoilé. "Depuis 2018, nous militons pour la reconnaissance du ciel de Corse ", indique Lucien Luciani, rappelant qu'en 2018, le Club avait procédé à une mesure de noirceur de ciel qui a permis d'étalonner la noirceur du ciel, d'en déduire sa qualité, sa pureté et l'absence de pollution lumineuse. Un journaliste de Ciel & Espace David Fossé avait pu alors expliquer que l'indice mesuré était semblable à celui du désert de Namibie ou du parc national de Yellowstone.



" Nous avons alors enclenché la démarche de labellisation du ciel de Corse. Nous avons présenté ce projet à la Collectivité de Corse via l'Agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Énergie de la Corse, aux élus et aux grands acteurs de l'île qui se sont emparés du sujet. Depuis 2019, nous nous rencontrons régulièrement pour préparer ce dossier avec l'AUE qui conduit le projet, le Parc Naturel Régional, l’Office de Tourisme, l'Agence du Tourisme de la Corse, EDF, le Syndicat d'énergie de la Corse-du-Sud, les associations de biodiversité", dévoile encore le président du Club d'astronomie.



La Corse pourrait ainsi déposer sa candidature au RICE en 2026 pour obtenir le label de reconnaissance du ciel de Corse. Ce label est décerné par l'International Darksky Association - IDA basée aux Etats-Unis. "C'est le label le plus prestigieux au monde", glisse Lucien Luciani.

