"Un chœur dans les étoiles", un concert unique en France à la cathédrale d'Ajaccio

C'est une première dans la cité impériale. Samedi 20 septembre à 21 heures, la cathédrale d'Ajaccio accueillera le spectacle "Un Chœur dans les étoiles", un voyage entre ciel et musique. Une soirée proposée par l'Office de Tourisme et organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
"Nous allons en avoir plein les yeux" promet Christelle Combette, la présidente de l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien. "Depuis quelques années, nous travaillons sur des événementiels tout au long de l’année. À chaque saison, nous offrons des événements au public. Notre but, c’est d’apporter des produits tant aux visiteurs qu’aux locaux. Nous avons développé depuis deux ans des expériences autour de l’astronomie. Avec quatre domaines viticoles du Pays Ajaccien, nous avons organisé Astronomie dans les vignes avec le Club ajaccien d'astronomie . Nous essayons de proposer des produits exclusifs et différents, pour promouvoir nos partenaires à travers l’identité de notre territoire et mettre en valeur tous ses acteurs ", explique-t-elle en insistant sur la politique de slow tourisme que l'OIT a à coeur de développer.
Dans cette dynamique, un Chœur dans les étoiles alliera la musique et le patrimoine de la Ville d'Ajaccio dans le cadre exceptionnel de la cathédrale Santa Maria Assunta. Mais ce spectacle fera aussi la part belle à la science.
"Nous allons en avoir plein les yeux" promet Christelle Combette, la présidente de l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien. "Depuis quelques années, nous travaillons sur des événementiels tout au long de l’année. À chaque saison, nous offrons des événements au public. Notre but, c’est d’apporter des produits tant aux visiteurs qu’aux locaux. Nous avons développé depuis deux ans des expériences autour de l’astronomie. Avec quatre domaines viticoles du Pays Ajaccien, nous avons organisé Astronomie dans les vignes avec le Club ajaccien d'astronomie . Nous essayons de proposer des produits exclusifs et différents, pour promouvoir nos partenaires à travers l’identité de notre territoire et mettre en valeur tous ses acteurs ", explique-t-elle en insistant sur la politique de slow tourisme que l'OIT a à coeur de développer.
Dans cette dynamique, un Chœur dans les étoiles alliera la musique et le patrimoine de la Ville d'Ajaccio dans le cadre exceptionnel de la cathédrale Santa Maria Assunta. Mais ce spectacle fera aussi la part belle à la science.
Un voyage musical à travers les merveilles du ciel
Créé par le Club ajaccien d'astronomie en partenariat avec l'ensemble vocal Les Hommes de Choeur, dirigé par Jean-Louis Blaineau, ténor du Chœur de Sartène et Directeur Artistique et chef du Choeur Papal du 15 décembre dernier, cette spectacle existait déjà sous un autre format."C’est un spectacle qui existe depuis une vingtaine d’années, que nous proposons dans différentes municipalités ", explique Lucien Luciani, le président du Club ajaccien d'astronomie, en confiant que cette expérience qui allie astronomie et guitares corses avait été initialement créée en 2002, lors d'une soirée à 1800 mètres d'altitude. Depuis, il a été présenté dans les églises du Taravu, de Bastelicaccia, de Porticcio. Puis, l'idée de créer une soirée alliant musique et astronomie à Ajaccio a fait son chemin dans l'esprit de Lucien Luciani et de son ami Jean-Pierre Roux, choriste et membre du Club d'astronomie.
C'est en discutant avec l'Office de Tourisme du Pays Ajaccien qu'est née l'idée d'organiser ce concert unique à la cathédrale d'Ajaccio. "La musique est servie par l’ensemble de choristes masculins accompagnés par un soliste piano, un soliste guitare et un soliste mandoline. Ce chœur dans les étoiles, ce n’est pas un cours d’astronomie, c’est un voyage musical à travers les merveilles du ciel de la naissance de l'Univers jusqu'à nos jours, avec les explications d'un narrateur", explique Lucien Luciani. Un narrateur qui s'interrompera à certains moments pour laisser place à la musique. Durant ce temps, les plus belles images des deux plus grands téléscopes spacieux "Hubble" et "James Webb" envahiront la cathédrale.
C'est en discutant avec l'Office de Tourisme du Pays Ajaccien qu'est née l'idée d'organiser ce concert unique à la cathédrale d'Ajaccio. "La musique est servie par l’ensemble de choristes masculins accompagnés par un soliste piano, un soliste guitare et un soliste mandoline. Ce chœur dans les étoiles, ce n’est pas un cours d’astronomie, c’est un voyage musical à travers les merveilles du ciel de la naissance de l'Univers jusqu'à nos jours, avec les explications d'un narrateur", explique Lucien Luciani. Un narrateur qui s'interrompera à certains moments pour laisser place à la musique. Durant ce temps, les plus belles images des deux plus grands téléscopes spacieux "Hubble" et "James Webb" envahiront la cathédrale.
Le Club oeuvre pour obtenir la labellisation du ciel de Corse
À l'issue du spectacle, le Club d'astronomie communiquera également sur le label RICE, Réserve internationale de ciel étoilé. "Depuis 2018, nous militons pour la reconnaissance du ciel de Corse ", indique Lucien Luciani, rappelant qu'en 2018, le Club avait procédé à une mesure de noirceur de ciel qui a permis d'étalonner la noirceur du ciel, d'en déduire sa qualité, sa pureté et l'absence de pollution lumineuse. Un journaliste de Ciel & Espace David Fossé avait pu alors expliquer que l'indice mesuré était semblable à celui du désert de Namibie ou du parc national de Yellowstone.
" Nous avons alors enclenché la démarche de labellisation du ciel de Corse. Nous avons présenté ce projet à la Collectivité de Corse via l'Agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Énergie de la Corse, aux élus et aux grands acteurs de l'île qui se sont emparés du sujet. Depuis 2019, nous nous rencontrons régulièrement pour préparer ce dossier avec l'AUE qui conduit le projet, le Parc Naturel Régional, l’Office de Tourisme, l'Agence du Tourisme de la Corse, EDF, le Syndicat d'énergie de la Corse-du-Sud, les associations de biodiversité", dévoile encore le président du Club d'astronomie.
La Corse pourrait ainsi déposer sa candidature au RICE en 2026 pour obtenir le label de reconnaissance du ciel de Corse. Ce label est décerné par l'International Darksky Association - IDA basée aux Etats-Unis. "C'est le label le plus prestigieux au monde", glisse Lucien Luciani.
" Nous avons alors enclenché la démarche de labellisation du ciel de Corse. Nous avons présenté ce projet à la Collectivité de Corse via l'Agence d'Aménagement durable, d'Urbanisme et d'Énergie de la Corse, aux élus et aux grands acteurs de l'île qui se sont emparés du sujet. Depuis 2019, nous nous rencontrons régulièrement pour préparer ce dossier avec l'AUE qui conduit le projet, le Parc Naturel Régional, l’Office de Tourisme, l'Agence du Tourisme de la Corse, EDF, le Syndicat d'énergie de la Corse-du-Sud, les associations de biodiversité", dévoile encore le président du Club d'astronomie.
La Corse pourrait ainsi déposer sa candidature au RICE en 2026 pour obtenir le label de reconnaissance du ciel de Corse. Ce label est décerné par l'International Darksky Association - IDA basée aux Etats-Unis. "C'est le label le plus prestigieux au monde", glisse Lucien Luciani.
Informations pratiques
Spectacle "Un choeur sous les étoiles"
Tarif : 20 euros et 10 euros pour - 16 ans.
Billetterie sur site de l’office www.ajaccio-tourisme.com
Tarif : 20 euros et 10 euros pour - 16 ans.
Billetterie sur site de l’office www.ajaccio-tourisme.com