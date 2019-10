Un cargo s'échoue à l'entrée des Bouches de Bonifacio

Dans un communiqué la préfecture maritime de Méditerranée souligne que le Rodhanus devait embouquer les Bouches de Bonifacio mais n'a pas viré à temps et poursuivi sa route vers la côte en dépit des appels répétés du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de sauvetage (Cross) en Corse, du sémaphore de Pertusato et la station italienne Maddalena pendant près de 50 minutes".



Depuis de nombreux moyens sont concentrés dans le secteur : la vedette SNS 603 de la SNSM, un patrouilleur italien le CP 306, le Jonquille de la gendarmerie maritime, un hélicoptère de l'armée de l'air ainsi que le Lapérouse de la marine nationale.



La préfecture maritime précisait encore que le "bâtiment posé sur le fond" n'avait pas de gîte et qu'aucune pollution n'avait été constatée sur place".

Mais des moyens antipollution tels l'Abeille Flandre et le Jason ont appareillé de Toulon.

Plus d'infos à venir