C’était pour celles-ci l’occasion de divulguer les résultats de leurs travaux et de les partager au sein de la communauté scientifique. Les communications étaient réparties en quatre thématiques : les méthodologies avec la connaissance du génome et les techniques permettant de dresser une carte d’identité de chaque variété ; les maladies et autres pathogènes, avec les maladies du sol et les champignons aériens ; l’environnement ; enfin la qualité, que ce soit celle du fruit, de la floraison ou des huiles essentielles qui en sont extraites.



Tout se reboucle : les effets de la sécheresse amènent par exemple à s’intéresser à l’utilisation de l’eau, et à leurs implications sur la qualité du fruit. Et les huiles essentielles peuvent également être intéressantes pour lutter contre certaines maladies.



Le projet EPI-HLB – une thématique-phare – était porté par une équipe du CIRAD de Montpellier, autour de la coordinatrice de projet Barbara Hufnagel, avec l’appui de Lisa Jacquotte et de la post-doctorante Khadidiatou Diop. Cette redoutable maladie du dragon jaune qui s’attaque à toutes les variétés d’agrumes pour les décimer totalement, a néanmoins rencontré un micro-citrus australien qui lui résiste : le citron-caviar. Les chercheurs tentent d’isoler les gènes impliqués dans cette résistance : un espoir pour toute la filière agrume, notamment en Corse, même si la maladie a jusqu’à présent épargné l’île.



Des visites sur le terrain

La dernière journée, un peu perturbée par la météo qui a imposé le départ prématuré de quelques participants, était organisée sur le terrain, avec la découverte de la collection d’agrumes de San Giulianu, des sites d’extraction et de congélation des graines, ainsi que la visite des deux entreprises de transformation d’agrumes implantées sur la plaine orientale : « C’est une démarche très importante en matière de qualité, souligne le chercheur CIRAD Raphaël Morillon. Voir cette volonté de faire du “zéro déchet”, de tout valoriser, ça a beaucoup plu ! Les transformateurs n’ont pas l’habitude de voir ce niveau de valorisation, avec des produits de haute qualité. »



D’autant que des industriels de l’agroalimentaire, de la cosmétique, de la parfumerie et de la pharmacopée, avec qui les chercheurs travaillent depuis des années participaient également au symposium : « Ils nous soutiennent dans nos recherches. C’était l’occasion de voir ce qu’on fait en Corse ». Campari, L’Oréal, Cointreau, Mann... une réunion en marge du programme, a été réalisée avec ces partenaires privés, organisés en consortium, pour soutenir la recherche sur la maladie du dragon jaune. C’est dans ce cadre que deux Allemands, intéressés par les dérivés de la production d’agrumes – notamment certaines huiles essentielles – participaient également au symposium.

