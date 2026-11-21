Tous les quatre ans, les chercheurs spécialistes de la génétique des agrumes, se retrouvent pour échanger sur leurs préoccupations, leur pratique, leurs découvertes. La discipline a de multiples applications : la communauté scientifique s’appuie sur elle pour chercher des réponses aux problèmes environnementaux, aux maladies qui s’attaquent aux arbres, ou faciliter la différenciation et corrélativement la reconnaissance des différentes variétés, même si on les confond parfois sous le même vocable : une science qu’on a baptisé la “taxonomie”. « La génétique permet de voir comment s’expriment certains caractères », explique François Luro, la cheville ouvrière de ce symposium pour sa dimension scientifique.
Des communications scientifiques au top !
Car c’est la Corse, autour du centre INRAE de San Giulianu, qui avait été choisie cette année pour organiser la rencontre. Elle s’est déroulée sur trois journées. Après une soirée festive de bienvenue au Palais des Gouverneurs, à Bastia, les deux premiers jours étaient consacrés à des présentations scientifiques. Elles se sont déroulées à Biguglia, au Spaziu culturale Carlu Rocchi. « Nous avions reçu 81 propositions pour des posters ou des présentations orales », précise le chercheur. Des communications qui ont su séduire le public présent, de l’ordre de 110 scientifiques venus des quatre coins du monde. Si le bassin méditerranéen était bien représenté, avec la France, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Israël, la Turquie, le Portugal, d’autres chercheurs étaient venus du Brésil, de l’Uruguay, d’Argentine, des États-Unis, et même d’Afrique du Sud, d’Australie, de Chine, Corée ou Japon. Bref, un panel très représentatif de toutes les régions du monde dont une part notable de la production agricole est consacrée aux agrumes.
Des communications scientifiques au top !
Car c’est la Corse, autour du centre INRAE de San Giulianu, qui avait été choisie cette année pour organiser la rencontre. Elle s’est déroulée sur trois journées. Après une soirée festive de bienvenue au Palais des Gouverneurs, à Bastia, les deux premiers jours étaient consacrés à des présentations scientifiques. Elles se sont déroulées à Biguglia, au Spaziu culturale Carlu Rocchi. « Nous avions reçu 81 propositions pour des posters ou des présentations orales », précise le chercheur. Des communications qui ont su séduire le public présent, de l’ordre de 110 scientifiques venus des quatre coins du monde. Si le bassin méditerranéen était bien représenté, avec la France, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, Israël, la Turquie, le Portugal, d’autres chercheurs étaient venus du Brésil, de l’Uruguay, d’Argentine, des États-Unis, et même d’Afrique du Sud, d’Australie, de Chine, Corée ou Japon. Bref, un panel très représentatif de toutes les régions du monde dont une part notable de la production agricole est consacrée aux agrumes.
C’était pour celles-ci l’occasion de divulguer les résultats de leurs travaux et de les partager au sein de la communauté scientifique. Les communications étaient réparties en quatre thématiques : les méthodologies avec la connaissance du génome et les techniques permettant de dresser une carte d’identité de chaque variété ; les maladies et autres pathogènes, avec les maladies du sol et les champignons aériens ; l’environnement ; enfin la qualité, que ce soit celle du fruit, de la floraison ou des huiles essentielles qui en sont extraites.
Tout se reboucle : les effets de la sécheresse amènent par exemple à s’intéresser à l’utilisation de l’eau, et à leurs implications sur la qualité du fruit. Et les huiles essentielles peuvent également être intéressantes pour lutter contre certaines maladies.
Le projet EPI-HLB – une thématique-phare – était porté par une équipe du CIRAD de Montpellier, autour de la coordinatrice de projet Barbara Hufnagel, avec l’appui de Lisa Jacquotte et de la post-doctorante Khadidiatou Diop. Cette redoutable maladie du dragon jaune qui s’attaque à toutes les variétés d’agrumes pour les décimer totalement, a néanmoins rencontré un micro-citrus australien qui lui résiste : le citron-caviar. Les chercheurs tentent d’isoler les gènes impliqués dans cette résistance : un espoir pour toute la filière agrume, notamment en Corse, même si la maladie a jusqu’à présent épargné l’île.
Des visites sur le terrain
La dernière journée, un peu perturbée par la météo qui a imposé le départ prématuré de quelques participants, était organisée sur le terrain, avec la découverte de la collection d’agrumes de San Giulianu, des sites d’extraction et de congélation des graines, ainsi que la visite des deux entreprises de transformation d’agrumes implantées sur la plaine orientale : « C’est une démarche très importante en matière de qualité, souligne le chercheur CIRAD Raphaël Morillon. Voir cette volonté de faire du “zéro déchet”, de tout valoriser, ça a beaucoup plu ! Les transformateurs n’ont pas l’habitude de voir ce niveau de valorisation, avec des produits de haute qualité. »
D’autant que des industriels de l’agroalimentaire, de la cosmétique, de la parfumerie et de la pharmacopée, avec qui les chercheurs travaillent depuis des années participaient également au symposium : « Ils nous soutiennent dans nos recherches. C’était l’occasion de voir ce qu’on fait en Corse ». Campari, L’Oréal, Cointreau, Mann... une réunion en marge du programme, a été réalisée avec ces partenaires privés, organisés en consortium, pour soutenir la recherche sur la maladie du dragon jaune. C’est dans ce cadre que deux Allemands, intéressés par les dérivés de la production d’agrumes – notamment certaines huiles essentielles – participaient également au symposium.
Tout se reboucle : les effets de la sécheresse amènent par exemple à s’intéresser à l’utilisation de l’eau, et à leurs implications sur la qualité du fruit. Et les huiles essentielles peuvent également être intéressantes pour lutter contre certaines maladies.
Le projet EPI-HLB – une thématique-phare – était porté par une équipe du CIRAD de Montpellier, autour de la coordinatrice de projet Barbara Hufnagel, avec l’appui de Lisa Jacquotte et de la post-doctorante Khadidiatou Diop. Cette redoutable maladie du dragon jaune qui s’attaque à toutes les variétés d’agrumes pour les décimer totalement, a néanmoins rencontré un micro-citrus australien qui lui résiste : le citron-caviar. Les chercheurs tentent d’isoler les gènes impliqués dans cette résistance : un espoir pour toute la filière agrume, notamment en Corse, même si la maladie a jusqu’à présent épargné l’île.
Des visites sur le terrain
La dernière journée, un peu perturbée par la météo qui a imposé le départ prématuré de quelques participants, était organisée sur le terrain, avec la découverte de la collection d’agrumes de San Giulianu, des sites d’extraction et de congélation des graines, ainsi que la visite des deux entreprises de transformation d’agrumes implantées sur la plaine orientale : « C’est une démarche très importante en matière de qualité, souligne le chercheur CIRAD Raphaël Morillon. Voir cette volonté de faire du “zéro déchet”, de tout valoriser, ça a beaucoup plu ! Les transformateurs n’ont pas l’habitude de voir ce niveau de valorisation, avec des produits de haute qualité. »
D’autant que des industriels de l’agroalimentaire, de la cosmétique, de la parfumerie et de la pharmacopée, avec qui les chercheurs travaillent depuis des années participaient également au symposium : « Ils nous soutiennent dans nos recherches. C’était l’occasion de voir ce qu’on fait en Corse ». Campari, L’Oréal, Cointreau, Mann... une réunion en marge du programme, a été réalisée avec ces partenaires privés, organisés en consortium, pour soutenir la recherche sur la maladie du dragon jaune. C’est dans ce cadre que deux Allemands, intéressés par les dérivés de la production d’agrumes – notamment certaines huiles essentielles – participaient également au symposium.
La découverte de la Corse dépassait le strict champ du symposium : l’INRAE de San Giulianu a tenu à leur faire goûter une autre facette du pays, en s’appuyant, pour l’organisation des repas, sur un prestataire de Pedicorti di Caghju, Corazzini Traiteur qui se fournit principalement dans les magasins de producteurs de l’île, notamment Roba Paisani à Corti : « Notre ADN, c’est d’essayer de valoriser tous les produits traditionnels en les mettant au goût du jour. Et de mettre en valeur surtout les producteurs. » Les invités du symposium ont ainsi découvert la gastronomie nustrale, des storzapretti aux migliacioli et aux beignets, des tartes aux herbes à la charcuterie, en passant par la pulenta, servie avec brocciu et figatelli, di sicuru !
L’intérêt scientifique comme l’organisation matérielle ont ainsi été salués par les participants : « Tout le monde est enchanté du symposium », conclut l’un des chercheurs présents.
Passionnés d’agrumes, à vos agendas ! Comme tous les ans, le Centre INRAE de San Giulianu organisera en effet sa journée portes ouvertes dans quelques semaines : le 12 décembre. A la clé, la visite de la collection d’agrumes, et la possibilité d’en apprendre encore beaucoup plus auprès des chercheurs du centre qui la feront visiter.
L’intérêt scientifique comme l’organisation matérielle ont ainsi été salués par les participants : « Tout le monde est enchanté du symposium », conclut l’un des chercheurs présents.
Passionnés d’agrumes, à vos agendas ! Comme tous les ans, le Centre INRAE de San Giulianu organisera en effet sa journée portes ouvertes dans quelques semaines : le 12 décembre. A la clé, la visite de la collection d’agrumes, et la possibilité d’en apprendre encore beaucoup plus auprès des chercheurs du centre qui la feront visiter.