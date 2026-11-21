Le nouveau Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) 2026-2030 a été signé ce mardi 17 novembre, dans les locaux de la préfecture de Corse
Faciliter les recrutements, adapter les formations et prévenir les ruptures professionnelles. Ce sont les ambitions du nouveau Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) 2026-2030, signé ce mardi 17 novembre par les différents partenaires institutionnels et professionnels réunis en préfecture. Il prend le relais du précédent plan arrivé à échéance, après un nouveau diagnostic de la situation sur le territoire.
Coordonné par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ce dispositif repose sur quatre priorités : l’accès à l’emploi, la formation, le maintien dans l’emploi et la mobilisation des employeurs publics et privés. Car malgré les obligations légales, les difficultés restent importantes. Les entreprises de 20 salariés et plus doivent employer au moins 6 % de travailleurs en situation de handicap. En Corse, le taux d’emploi direct dans le secteur privé s'élevait pourtant à seulement 3,5 % en 2024.
« Cette obligation n’est pas encore complètement atteinte ici en Corse », reconnaît Thierry Landais, directeur régional délégué de la DREETS. Le secteur public affiche en revanche des résultats plus encourageants, avec un taux d’emploi direct de 9,5 %, qui atteint même 11,3 % dans la fonction publique territoriale. « La fonction publique donne le bon exemple », relève-t-il.
Intervenir avant que le salarié ne perde son emploi
Au-delà des recrutements, l'un des enjeux du plan est aussi d'éviter qu'un problème de santé ne conduise à une sortie de l'emploi. Un salarié peut en effet se retrouver en situation de handicap au cours de sa carrière, à la suite d'un accident ou de l'apparition d'une maladie. Dans ces situations, l'anticipation et l'adaptation du poste de travail peuvent faire toute la différence.
« Quand quelqu'un rencontre des soucis de santé au travail, il y a un risque de perdre son emploi dans certains cas. On va essayer d'intervenir le plus tôt possible pour éviter que cela se produise », explique Alexis Turpin, délégué régional de l'Agefiph pour Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Cela suppose notamment une meilleure coordination entre les employeurs, les services de santé au travail et les structures chargées d'accompagner les salariés.
Coordonné par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ce dispositif repose sur quatre priorités : l’accès à l’emploi, la formation, le maintien dans l’emploi et la mobilisation des employeurs publics et privés. Car malgré les obligations légales, les difficultés restent importantes. Les entreprises de 20 salariés et plus doivent employer au moins 6 % de travailleurs en situation de handicap. En Corse, le taux d’emploi direct dans le secteur privé s'élevait pourtant à seulement 3,5 % en 2024.
« Cette obligation n’est pas encore complètement atteinte ici en Corse », reconnaît Thierry Landais, directeur régional délégué de la DREETS. Le secteur public affiche en revanche des résultats plus encourageants, avec un taux d’emploi direct de 9,5 %, qui atteint même 11,3 % dans la fonction publique territoriale. « La fonction publique donne le bon exemple », relève-t-il.
Intervenir avant que le salarié ne perde son emploi
Au-delà des recrutements, l'un des enjeux du plan est aussi d'éviter qu'un problème de santé ne conduise à une sortie de l'emploi. Un salarié peut en effet se retrouver en situation de handicap au cours de sa carrière, à la suite d'un accident ou de l'apparition d'une maladie. Dans ces situations, l'anticipation et l'adaptation du poste de travail peuvent faire toute la différence.
« Quand quelqu'un rencontre des soucis de santé au travail, il y a un risque de perdre son emploi dans certains cas. On va essayer d'intervenir le plus tôt possible pour éviter que cela se produise », explique Alexis Turpin, délégué régional de l'Agefiph pour Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Cela suppose notamment une meilleure coordination entre les employeurs, les services de santé au travail et les structures chargées d'accompagner les salariés.
Au-delà des recrutements, l'un des enjeux du plan est aussi d'éviter qu'un problème de santé ne conduise à une sortie de l'emploi
Pour lui, l'intérêt du PRITH est justement de ne pas laisser chaque acteur agir de son côté. « L'idée, c'est de mettre nos moyens en commun et de faire en sorte d'outiller les différents acteurs », souligne-t-il.
Et la difficulté tient parfois davantage au regard porté sur le handicap qu'à une réelle réticence des entreprises : « Il n'y a pas réellement de réticence, c'est surtout de la méconnaissance du côté des employeurs », estime Alexis Turpin. Mieux informer les employeurs, leur faire connaître les dispositifs existants et les accompagner dans leurs démarches de recrutement font donc partie des priorités de ces prochaines années. « La principale solution que l'on défend, c'est le recrutement, mais aussi le maintien dans l'emploi », rappelle-t-il.
La signature du plan s'est poursuivie par la remise des Trophées de l'inclusion professionnelle de Corse. Quatorze candidatures avaient été présentées pour cette édition, destinée à valoriser les initiatives concrètes en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.
Et la difficulté tient parfois davantage au regard porté sur le handicap qu'à une réelle réticence des entreprises : « Il n'y a pas réellement de réticence, c'est surtout de la méconnaissance du côté des employeurs », estime Alexis Turpin. Mieux informer les employeurs, leur faire connaître les dispositifs existants et les accompagner dans leurs démarches de recrutement font donc partie des priorités de ces prochaines années. « La principale solution que l'on défend, c'est le recrutement, mais aussi le maintien dans l'emploi », rappelle-t-il.
La signature du plan s'est poursuivie par la remise des Trophées de l'inclusion professionnelle de Corse. Quatorze candidatures avaient été présentées pour cette édition, destinée à valoriser les initiatives concrètes en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.
Le palmarès des Trophées de l'inclusion professionnelle de Corse :
- Trophée du recrutement inclusif (ex æquo) : la SARL Desole JM et Fils, pour le recrutement en alternance d'un jeune en situation de handicap dans le BTP, et la SARL Moulin Oltremonti, pour l'embauche d'une femme de 56 ans en situation de handicap, en reconversion professionnelle, dans l'agroalimentaire.
- Trophée de l'organisme de formation engagé : le CFA de Furiani, pour sa politique d'adaptation et d'aménagement des formations destinées aux apprentis.
- Trophée du maintien dans l'emploi : la SARL Pireddu Électricité, pour deux aménagements successifs d'un même poste de travail, entre 2014 et 2026.
- Trophée de l'employeur public engagé : la Communauté d'agglomération de Bastia, pour sa démarche transversale d'accompagnement individuel et de sensibilisation des agents aux handicaps invisibles.
- Trophée de l'organisme de formation engagé : le CFA de Furiani, pour sa politique d'adaptation et d'aménagement des formations destinées aux apprentis.
- Trophée du maintien dans l'emploi : la SARL Pireddu Électricité, pour deux aménagements successifs d'un même poste de travail, entre 2014 et 2026.
- Trophée de l'employeur public engagé : la Communauté d'agglomération de Bastia, pour sa démarche transversale d'accompagnement individuel et de sensibilisation des agents aux handicaps invisibles.