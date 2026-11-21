Faciliter les recrutements, adapter les formations et prévenir les ruptures professionnelles. Ce sont les ambitions du nouveau Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) 2026-2030, signé ce mardi 17 novembre par les différents partenaires institutionnels et professionnels réunis en préfecture. Il prend le relais du précédent plan arrivé à échéance, après un nouveau diagnostic de la situation sur le territoire.



Coordonné par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ce dispositif repose sur quatre priorités : l’accès à l’emploi, la formation, le maintien dans l’emploi et la mobilisation des employeurs publics et privés. Car malgré les obligations légales, les difficultés restent importantes. Les entreprises de 20 salariés et plus doivent employer au moins 6 % de travailleurs en situation de handicap. En Corse, le taux d’emploi direct dans le secteur privé s'élevait pourtant à seulement 3,5 % en 2024.



« Cette obligation n’est pas encore complètement atteinte ici en Corse », reconnaît Thierry Landais, directeur régional délégué de la DREETS. Le secteur public affiche en revanche des résultats plus encourageants, avec un taux d’emploi direct de 9,5 %, qui atteint même 11,3 % dans la fonction publique territoriale. « La fonction publique donne le bon exemple », relève-t-il.



Intervenir avant que le salarié ne perde son emploi



Au-delà des recrutements, l'un des enjeux du plan est aussi d'éviter qu'un problème de santé ne conduise à une sortie de l'emploi. Un salarié peut en effet se retrouver en situation de handicap au cours de sa carrière, à la suite d'un accident ou de l'apparition d'une maladie. Dans ces situations, l'anticipation et l'adaptation du poste de travail peuvent faire toute la différence.



« Quand quelqu'un rencontre des soucis de santé au travail, il y a un risque de perdre son emploi dans certains cas. On va essayer d'intervenir le plus tôt possible pour éviter que cela se produise », explique Alexis Turpin, délégué régional de l'Agefiph pour Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Cela suppose notamment une meilleure coordination entre les employeurs, les services de santé au travail et les structures chargées d'accompagner les salariés.

