Un aménagement routier pour réduire la vitesse au nord de Portivechju

Depuis 2016, il y a eu sept accidents graves sur cette longue ligne droite de près d’un kilomètre (950 mètres exactement), où la vitesse est limitée à 80 km/h. Ce triste bilan a conduit la Collectivité de Corse à réfléchir à un aménagement plus sécurisé, à même d’inciter les automobilistes à rouler moins vite. Et fin février, un projet était sur la table, porté par la Direction de la modernisation du réseau routier et validé par les élus en commission permanente puis à l’Assemblée de Corse.



Ce projet consiste à construire trois aménagements « tourner-à-gauche » pour faciliter l’insertion des véhicules sur les axes secondaires : la RD759 qui relie le hameau d’Araggio ainsi que les voiries communales des lieux-dits Mignataghja, Torre et Finaghju. « Sur ce tronçon, la RT 10 présente un alignement droit d'un kilomètre engendrant la pratique de vitesses trés élevées. En conséquence, les mouvements de tourne-à-gauche sont difficiles et très peu sécurisés », consignait le rapport présenté aux élus pour approbation. Les trois aménagements se feront aux croisements de la RT 10 et de la RD759, de la RT 10 et du lieu-dit Torre et de la RT 10 et des lieux-dits Mignataghja/Finaghju.



Enquête publique jusqu'au 3 juillet



Pour ce faire, un élargissement de la chaussée sera rendu nécessaire, ce qui implique la mise en place d’un plan d’alignement. Une enquête publique a été ouverte ce lundi, et jusqu’au 3 juillet. Elle permettra au public de prendre connaissance du dossier et d’apporter d’éventuelles observations. Le date de début de chantier n’est pas encore connue. Le projet est chiffré à 1 700 000 € HT, et le coût des acquisitions foncières pour une emprise totale de 9 090 m2 est estimé par le Pôle d’évaluation domaniale a 14 500 €.