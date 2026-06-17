Pourquoi EDF surveille de près l'été 2026 en Corse ?

L'été s'annonce une nouvelle fois sous surveillance pour le système électrique corse. Si la situation hydraulique est particulièrement favorable à l'approche de la saison estivale, EDF Corse refuse tout excès d'optimisme face à un contexte qu'elle juge plus fragile que les années précédentes. « Le système peut se détériorer rapidement si plusieurs aléas se cumulent », prévient Amandine Bono, responsable du système électrique corse, qui sonne comme une mise en garde à quelques jours du début de la période de forte fréquentation touristique.



La Corse dispose aujourd'hui d'une puissance installée de 1 044 MW, un chiffre qui progresse d'environ 20 MW par an grâce au développement du photovoltaïque. Le parc renouvelable atteint désormais 326 MW, dont 278 MW issus du solaire. Pour autant, cette montée en puissance des énergies renouvelables ne suffit pas à effacer les fragilités structurelles du système insulaire. Les pics de consommation se produisent désormais en été, une tendance récente directement liée à la généralisation de la climatisation, au développement des véhicules électriques, à l'activité touristique et à des températures toujours plus élevées.



« Depuis deux ans, le pic de consommation s'est inversé », souligne Amandine Bono. EDF rappelle d'ailleurs qu'un seul degré supplémentaire par rapport aux normales saisonnières représente environ 18 MW de consommation additionnelle, soit l'équivalent de la mise en service d'un groupe de production supplémentaire.





Des réserves d'eau abondantes mais gérées avec prudence



Sur le front hydraulique, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Après un hiver particulièrement humide et un enneigement important des massifs, suivi d'un printemps bénéficiant encore de la fonte nivale, les retenues affichent des niveaux particulièrement élevés. Au 10 juin, les barrages de Tolla et de Calacuccia affichaient respectivement près de 98 % et 98 % de remplissage.



EDF reste toutefois prudente. Certaines microrégions font déjà l'objet de mesures de vigilance concernant la ressource en eau et l'énergéticien entend préserver ses réserves afin de concilier production électrique, alimentation en eau potable et besoins agricoles durant tout l'été.





Une centrale vieillissante et une liaison stratégique fragilisée



Les principales inquiétudes concernent les infrastructures stratégiques du système électrique corse. Malgré les opérations de maintenance réalisées ces derniers mois, EDF souligne que la centrale du Vazzio, près d'Ajaccio, continue de vieillir et demeure exposée à des risques d'avaries. Même constat pour la liaison électrique avec la Sardaigne et l'Italie. Si la maintenance de printemps a permis de retrouver une pleine capacité théorique de la station de conversion, plusieurs incidents récents sur les équipements sardes fragilisent la disponibilité globale de l'interconnexion.



« Nous sommes plutôt dans une situation qui peut vite se détériorer », reconnaît Amandine Bono, tout en soulignant que l'ensemble des opérations de maintenance préventive ont été réalisées afin de sécuriser au maximum les installations.



À ces incertitudes techniques s'ajoutent les prévisions météorologiques. Les différents modèles saisonniers convergent vers un été plus chaud que la normale sur le bassin méditerranéen, avec des conséquences directes sur la consommation électrique.





EDF renforce ses moyens de secours





Pour faire face à d'éventuelles tensions, EDF a renforcé son dispositif de secours. Cinquante-deux mégawatts de groupes électrogènes pourront être mobilisés en moins de quinze minutes à partir du 1er juillet, soit environ 8 MW supplémentaires par rapport aux années précédentes. L'entreprise mise également sur la mobilisation des consommateurs via l'application eCorsicaWatt, qui permet de suivre en temps réel l'état du système électrique et d'adapter ses usages lorsque la situation devient tendue. Une vaste campagne de sensibilisation sera diffusée dans les aéroports, les grandes surfaces, les médias et les cinémas afin d'inciter habitants et visiteurs à décaler certains usages vers les heures où la production solaire est la plus importante.



L'objectif est notamment d'encourager la recharge des véhicules électriques, l'utilisation des lave-linges, lave-vaisselles ou chauffe-eau durant la journée plutôt qu'en soirée, lorsque le système est le plus sollicité.





Des perspectives d'amélioration à partir de 2028



Si EDF se veut prudente pour les étés à venir, l'entreprise entrevoit néanmoins une amélioration progressive de la situation. La mise en service de la future centrale du Ricanto, attendue en 2028, doit permettre de remplacer les installations les plus anciennes et d'améliorer la fiabilité du système.



À l'horizon 2030, l'arrivée de SACOI 3 doublera les capacités de l'interconnexion avec l'Italie et la Sardaigne, tandis que le projet de station de transfert d'énergie par pompage de Lugo-di-Nazza-Ghisoni pourrait apporter jusqu'à 44 MW supplémentaires lors des pointes de consommation du soir.



« Nous avons fait tout ce qu'il fallait en matière de maintenance et de sécurisation du réseau », assure de son côté le directeur régional d'EDF Corse, Sébastien Pietri-Cambacédès. « Mais nous restons confrontés à des outils industriels vieillissants et à des contraintes fortes. Les prochaines années seront déterminantes pour préparer le système énergétique corse de demain. »

