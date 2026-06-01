Karaté : le président de la FFKDA apporte son soutien aux comités corses et dénonce une confusion entretenue

Alors que le karaté corse traverse une période très perturbée administrativement, Gilles Cherdier, le président de la FFKDA, a tenu à clarifier la situation ce mardi lors d'une conférence de presse à Borgo. À cette occasion, la Ligue Régionale Corse de Karaté et Disciplines associées, en liquidation judiciaire depuis 2023, représentée par sa liquidatrice Alexandra Sampieri et le Comité Départemental Haute-Corse, représenté par son président Jean-François Gandon, ont pointé ce mardi à Borgo « des faits susceptibles de relever de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L.121-2 et suivants du Code de la consommation, ainsi que des agissements de nature à induire le public en erreur quant au statut réel de la structure dénommée WUKF France et de sa déclinaison régionale Ligue Corse WUKF ».



« Cette organisation communique publiquement dans le domaine du karaté en utilisant des éléments visuels, appellations, références sportives et institutionnelles susceptibles de faire croire au consommateur, aux licenciés, aux parents et aux partenaires publics qu’elle disposerait d’une reconnaissance officielle comparable à celle de la FFKDA, alors qu’elle ne bénéficie d’aucune délégation ministérielle dans cette discipline. Cette démarche ne vise nullement à remettre en cause la liberté associative ni l’existence d’organisations sportives privées alternatives. Elle tend exclusivement à garantir une information loyale du consommateur, une concurrence respectueuse du cadre réglementaire applicable ainsi qu’une absence de confusion avec les missions de service public confiées par l’État à la fédération délégataire, la FFKDA », a expliqué Alexandra Sampieri.



Pour mémoire, dans ce dossier, par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 septembre 2023 opposant la FFKDA à la WUKF France, le tribunal a retenu plusieurs violations des dispositions du Code du sport relatives au monopole de la fédération délégataire. À ce jour la Ligue corse est donc en liquidation judiciaire et régissent désormais la discipline sur notre île les comités de Haute-Corse et de Corse du Sud.



Lors de cette conférence de presse à Borgo, en présence également de membres du comité de Corse du sud, Gilles Cherdieu, le président national, a tenu à remettre les choses en place : « Nous avons été alertés de ces faits par le comité de Haute-Corse et notre fédération apporte son total soutien aux deux comités qui représentent la FFKDA, fédération délégataire. Je suis venu en Corse avec le tout nouveau DTN Bruce Neuffer pour bien le préciser aux différentes institutions que nous avons rencontrées Cross Corse, DRAJES, Collectivité de Corse, maires. La situation actuelle sur votre île vient du fait qu’on a des problèmes avec un fédération dissidente. Elle n’est pas très importante mais elle jette le trouble au niveau des institutions et du public. Dans notre pays on a la liberté d’association mais je ne veux pas qu’il y ait tromperie sur la discipline. Ainsi grades et Dan, logo sont protégés par notre fédération et donc elle ne peut prétendre à les délivrer. Il peut y avoir des divergences comme dans d’autres fédérations mais on doit respecter les règles et la loi. Aujourd’hui seuls ces deux comités sont susceptibles, au nom de notre fédération, de faire la promotion, l’animation, le développement du karaté en Corse. Ils sont les vecteurs de notre discipline et on va leur donner les moyens de leurs ambitions car ils font du travail de qualité ».



Et le président ne mâche pas ses mots : « On a l’obligation de respecter les règles du karaté de la Fédération. Quiconque veut se prévaloir de distribuer grades et dan ne peut le faire sans notre agrément. Il faut de l’apaisement dans ce dossier mais il faut aussi se faire respecter ».



Sébastien Le Van, directeur technique du comité de Haute-Corse, se dit rassuré par cette visite du président national : « Nous sommes très sensibles à cette visite qui nous conforte dans notre travail. On développe la formation, toutes les commissions sont en marche notamment la commission handicap car notre mission est de rendre le karaté accessible à tous et c’est pour cela qu’on va aussi développer le karaté scolaire et universitaire ».



Et Jean-François Gandon, président du comité de Haute-Corse de conclure : « Au-delà du soutien du président Gilles Cherdieu qui a compris les spécificités de notre île, on va continuer notre travail. On ne va pas se laisser abattre par le parasitage. Nous sommes aujourd’hui rassurés par cette visite du président Cherdieu et on va continuer à faire rayonner notre sport, le développer, le faire prospérer ».



Tous les présents à cette conférence de presse n’ont qu’une hâte : que la liquidation judiciaire de l’actuelle ligue soit prononcée pour en créer une autre qui chapeautera les deux comités sous l’autorité de la FFKDA.

