U tempu in Corsica
La vigilance orange pluie-inondation est maintenue, jusqu'à midi sur l'est de l'île où les cumuls de précipitations s'annoncent abondants avant de s'atténuer et perdre de leur intensité. Les températures maximales sont stationnaires autour de 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo