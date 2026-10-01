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U tempu in Corsica


La rédaction le Mardi 20 Octobre 2026 à 07:00

Ce mardi, le temps sera perturbé en Corse. Alors que la Haute-Corse est placée en vigilance orange pluie-inondation, la façade Est sera touchée par des averses orageuses dès le début de matinée. Des orages qui se généraliseront à l'ensemble de l'île à la mi-journée. Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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