Frelon asiatique : des spécialistes du continent attendus en renfort en Corse

La recherche s’intensifie dans le secteur de Porto-Vecchio. Depuis plus d’un mois, des apiculteurs et l’Office de l’environnement de la Corse tentent de localiser les nids de frelons asiatiques pour les détruire. Mais malgré les recherches engagées, ils n’ont toujours pas été retrouvés. Des spécialistes venus du continent doivent donc prêter main-forte aux équipes cette semaine, avec des équipements de détection plus performants et récents.



« Cela fait plus d’un mois que nous sommes mobilisés et nous n’y arrivons pas », explique Matteu Tristani, apiculteur à Petroso et président de l’AOP Mele di Corsica. L’objectif est de s’appuyer sur l’expérience acquise sur le continent, où le frelon asiatique est installé depuis plusieurs années.



Avec l’arrivée de l’hiver, les colonies de frelons vont disparaître, mais les futures reines fondatrices auront quitté leur nid pour passer la saison froide à l’abri. Au printemps, celles qui auront survécu pourront créer de nouvelles colonies : « Chaque fondatrice d’un nid peut partir sur plusieurs dizaines de kilomètres. Des fondatrices qui sont sur Porto-Vecchio peuvent l’année prochaine faire des nids sur la plaine orientale », explique le président.



C’est ce scénario qui inquiète les apiculteurs corses. « Je pense malheureusement qu’il est fort probable qu’au printemps prochain, on ait d’autres nids », redoute Matteu Tristani. Pour limiter ce risque, la priorité reste de retrouver les nids existants et de les détruire. « La première des choses, c’est de l’éradiquer. Et si on n’y arrive pas, il faudra détruire systématiquement tous les nids découverts pour empêcher que le frelon asiatique prenne l'ascendant sur le frelon commun ou sur nos espèces », insiste-t-il.