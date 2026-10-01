Muay Thaï : Jean-Charles Fusella à la conquête de l’Europe

(Photo : Gérard Baldocchi)





Plus de vingt ans de pratique, des années d’entraînement et un quotidien partagé entre sport de haut niveau et responsabilités professionnelles… À 31 ans, Jean-Charles Fusella franchit une nouvelle étape dans son parcours sportif. Sélectionné en équipe de France de Muay Thaï, le combattant du Bastia Kick Max participe aux championnats d’Europe IFMA, qui se déroulent à Paris jusqu’au 25 octobre, dans la catégorie des moins de 81 kg. Une sélection qui vient récompenser un investissement de longue date : pour intégrer l’équipe de France, le Bastiais a dû franchir deux étapes de présélection avant de décrocher sa place parmi les représentants tricolores. « C’est l’aboutissement d’un processus sportif et d’un travail de préparation », confie-t-il. « Cette sélection représente une vraie fierté pour moi. Elle vient récompenser toutes ces années de pratique, les sacrifices, les entraînements et l’investissement que demande ce sport. »





Un titre national pour ouvrir la voie





En mai dernier, Jean-Charles Fusella avait déjà marqué les esprits en remportant le titre de champion de France professionnel de Muay Thaï au cosec Pepito Ferretti. Une victoire importante, qui lui a permis de poursuivre ses ambitions sportives et de viser désormais une échéance internationale. Discipline exigeante, le Muay Thaï nécessite rigueur, endurance et capacité d’adaptation. Pour préparer les championnats d’Europe, le licencié du Bastia Kick Max s’est entraîné environ cinq fois par semaine, sous la conduite de ses entraîneurs. Un rythme soutenu qu’il doit concilier avec une autre casquette : celle de chef d’entreprise. « Entre mes entreprises et le sport, il faut réussir à trouver le bon équilibre et à rester régulier », avoue-t-il.





À 31 ans, le combattant estime toutefois avoir gagné en maturité. L’expérience accumulée lui permet de mieux cerner ses points forts, d’affiner sa stratégie et de s’adapter aux profils de ses adversaires. « Je me sens particulièrement bien dans ma boxe. Avec l’expérience, je pense avoir gagné en maturité. Je connais mieux ma boxe et je suis capable de m’adapter à n’importe quel adversaire. Je continue à progresser et à prendre du plaisir dans ce que je fais. »





Un combat pour les enfants malades





Face à des adversaires venus de différents pays, Jean-Charles Fusella aborde cette compétition avec motivation et l’envie de mesurer le travail accompli durant sa préparation. Mais au-delà du résultat sportif, l’enjeu est aussi de représenter dignement son club et son territoire. « Je veux donner le meilleur de moi-même, représenter dignement mon club et la Corse et être à la hauteur du travail accompli pendant ma préparation », souligne-t-il.





Cette participation aux championnats d’Europe aura également une dimension solidaire. Le combattant souhaite profiter de la visibilité offerte par la compétition pour faire connaître l’association Arc-en-Ciel, qui œuvre à réaliser les rêves d’enfants malades. « C’est quelque chose qui me tient à cœur. Je veux profiter de cette visibilité pour mettre en avant l’action de l’association et de son représentant en Corse Joël Bazzali et, à mon niveau, contribuer à faire connaître l’association. »

