À Sarrola-Carcopino, les bikers corses donnent rendez-vous au public pour leur premier Bikers Show

« Faire découvrir un milieu qui reste assez discret »

Car derrière les grosses cylindrées, les moteurs chromés et l'imagerie traditionnellement associée aux bikers, les organisateurs souhaitent surtout mettre en avant les valeurs qui animent leur communauté : la passion de la moto, la solidarité, le respect et le plaisir de se retrouver. « C'est un milieu qui reste assez discret, notamment en ce qui concerne les associations et les clubs. Ce genre d'événement permet aux gens de découvrir cet univers, mais aussi aux motards de faire de nouvelles connaissances et pourquoi pas, ensuite, de rouler ensemble », souligne Charly Grutsch. Le membre du Corsican Bobbers Crew observe d'ailleurs un intérêt grandissant pour cette culture en Corse. Ces dernières années, plusieurs associations de motards ont vu le jour, contribuant à structurer une communauté qui cherche désormais à s'ouvrir davantage vers l'extérieur.





« Il y a eu plusieurs créations d'associations ces dernières années. C'est quelque chose qui fonctionne et qui commence à se démocratiser. Les gens s'y intéressent de plus en plus, même ceux qui ne sont pas forcément motards », constate-t-il. Une évolution qui contribue également, selon lui, à faire évoluer les représentations parfois négatives associées au monde des bikers. « C'est un milieu qui peut être mal interprété, notamment à cause de ce que l'on voit à la télévision. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout cela. C'est très convivial, très respectueux et nous n'avons jamais eu de débordements. J'ai moi-même des amis qui ne sont pas motards et qui sont venus découvrir notre univers. Ils ont pu constater cette ambiance. »





Un premier rendez-vous avant un festival de plus grande ampleur ?



Pour ce premier Bikers Show, les organisateurs espèrent réunir entre 200 et 300 personnes. Un objectif qui permettrait de poser les premières bases d'un événement appelé à prendre de l'ampleur dans les années à venir. « Pour une première édition, si nous arrivons à réunir entre 200 et 300 personnes, ce serait déjà très bien. Si cela fonctionne et que les gens sont réceptifs, nous essaierons de faire beaucoup plus grand l'année prochaine, en invitant notamment d'autres marques de motos à venir exposer », explique Charly Grutsch. L'association envisage même, à plus long terme, de faire évoluer la formule vers un véritable festival consacré à la moto, organisé sur un week-end entier. Une manière de fédérer les différents clubs insulaires tout en proposant au grand public un rendez-vous régulier autour de cette passion commune.





En attendant, le Corsican Bobbers Crew entend faire de cette première soirée une fête ouverte à tous, loin de toute forme d'entre-soi. « C'est vraiment un événement très convivial. Beaucoup de participants se connaissent déjà, mais les nouveaux arrivants sont les bienvenus, bien au contraire. L'objectif est justement de partager notre passion et de faire découvrir notre univers à ceux qui ne le connaissent pas encore. »





Informations pratiques : Bikers Show, samedi 24 octobre 2026, à partir de 18 heures, place de Baleone, près de la mairie annexe, à Sarrola-Carcopino. Exposition de motos, musique, animations, concours, tombola, barbecue et buvette.

