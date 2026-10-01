À Cardo, douze jeunes Bastiais participent à l’embellissement de la place de l’église

À Bastia, les vacances de la Toussaint sont placées sous le signe de l’engagement et de la découverte du patrimoine. Douze collégiens et lycéens de la région bastiaise participent actuellement à la 18e édition des Chantiers jeunes collégiens et lycéens. Organisé par la municipalité lors des vacances scolaires d’avril et d’octobre, l’événement a pour but de sensibiliser les jeunes à la préservation et à la transmission du patrimoine local. « Parmi les anciens projets réalisés, on a eu la piazzetta de la rue Carbuccia, le Jardin de l’Annonciade, la place d’Armes… », indique Marie Stromboni, conseillère municipale. « Le but, c’est de diversifier les chantiers et de faire vivre les différents quartiers de la ville de Bastia. »





C’est à Cardo que les jeunes se retrouvent pour cette 18 édition. Durant cinq jours, ils participent à l’embellissement et à la végétalisation de la place de l’église. Mais le chantier ne se limite pas aux travaux manuels : le programme alterne également activités sportives, découvertes culturelles et rencontres autour de la langue corse. « Ils alertent des travaux de valorisation du patrimoine et des activités sportives, artistiques, culturelles. On a cette année des activités culturelles qui sont proposées en immersion linguistique avec des acteurs totalement corsophones pour valoriser la langue auprès des lycéens et des collégiens qui viennent de toute la région bastiaise », détaille Marie Stromboni. « Ils peuvent travailler le matin et visiter le village l’après-midi, ils vont aussi apprendre une chanson. C’est un mix entre les travaux d’embellissement de la place et une découverte culturelle et linguistique. »





Pour la mairie, cet événement constitue une véritable plus-value pour les collégiens et les lycéens participant au dispositif. « Il y a vraiment des temps de rencontre et de partage autour de la langue, des chants, des traditions et de l’histoire aussi du village. Ça peut permettre aux jeunes de s'impliquer dans leur ville, dans la vie locale, de tisser des liens aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de leur lycée et collège. C’est vraiment du faire ensemble sur une semaine. » La restitution des travaux est prévue vendredi à 17h.

