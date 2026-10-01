Calvi – Une femme de 80 ans décède dans un accident de la circulation

Un nouvel accident mortel s’est produit sur les routes corses ce lundi. Les pompiers ont en effet été appelés à 19h40 à Calvi pour un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B).
À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont découvert une femme de 80 ans en arrêt cardio-respiratoire. Malgré la prise en charge des secours, l’octogénaire n’a pas pu être réanimée. Son décès a été constaté sur place par le médecin.
À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont découvert une femme de 80 ans en arrêt cardio-respiratoire. Malgré la prise en charge des secours, l’octogénaire n’a pas pu être réanimée. Son décès a été constaté sur place par le médecin.
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