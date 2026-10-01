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Calvi – Une femme de 80 ans décède dans un accident de la circulation


La rédaction le Lundi 19 Octobre 2026 à 21:09

Un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit ce lundi soir à Calvi. Une femme de 80 ans est décédée malgré l’intervention des secours.



Calvi – Une femme de 80 ans décède dans un accident de la circulation
Un nouvel accident mortel s’est produit sur les routes corses ce lundi. Les pompiers ont en effet été appelés à 19h40  à Calvi pour un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B).
À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont découvert une femme de 80 ans en arrêt cardio-respiratoire. Malgré la prise en charge des secours, l’octogénaire n’a pas pu être réanimée. Son décès a été constaté sur place par le médecin.
 




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