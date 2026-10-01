Portivechju : l’ancienne poste de Murateddu va retrouver une nouvelle vie

Au cœur du village de Murateddu, l’ancien bureau de poste s’apprête à reprendre du service, mais pas pour trier le courrier. La municipalité entend plutôt réaménager cette grande bâtisse traditionnelle en granit pour y installer de nouveaux services à destination des habitants du village. Le projet a franchi une nouvelle étape lors du conseil municipal du 7 octobre. Les élus ont approuvé le programme de requalification et son plan de financement, pour une opération estimée à 1 000 428 euros TTC.



Acquis par la commune en mai 2025 contre 850 000 euros, l’ensemble immobilier occupe une place centrale dans le village, en bord de route. Les deux parcelles concernées couvrent une superficie totale de 557 m². La maison, d’environ 190 m² répartis sur deux niveaux, présente un intérêt patrimonial que la municipalité souhaite préserver tout en adaptant les lieux à de nouveaux usages.



Un commerce en rez-de-chaussée, trois locaux à l’étage



Le programme prévoit l’aménagement d’une surface commerciale au rez-de-chaussée, destinée à répondre aux besoins de proximité des habitants. « Ce sera un ou deux commerces de bouche a priori, avance le maire Jean-Christophe Angelini. Il y aura un appel à candidatures mais l’idée c’est de ne gêner aucun des commerces déjà présents dans le village. » À l’étage, trois locaux doivent permettre l’installation d’activités tertiaires.



D'autres projets pour le hameau



L’ambition pour Murateddu et ses habitants dépasse cette seule rénovation, puisque d’autres projets existent en parallèle : « Il y a la question de la ruine Capanaccia, sur laquelle on souhaite ouvrir un espace de concertation », s’épanche Jean-Christophe Angelini. Un peu plus loin, sur une autre bâtisse, « on s’orienterait vers une crèche », avec à proximité « un projet de parking ». Enfin du lotissement communal sera réservé en priorité « aux jeunes de Murateddu et aux familles dont les terrains n’ont pas pu être retenus en zone constructible dans le cadre du plan local d’urbanisme ».



Des aménagement qui s’inscrivent dans la volonté municipale de faire vivre les hameaux porto-vecchiais en y injectant de l’activité économique et des services publics. Murateddu dispose déjà d’une mairie annexe qui assure des fonctions d’agence postale communale et d’état civil, ainsi que des espaces polyvalents installés dans l’ancienne école.



Concernant la requalifcation de l’ancienne poste, le plan de financement qui a été présenté au conseil municipal repose sur deux contributions publiques sollicitées à hauteur de 40 % chacune : 358 051€ de l’État et autant de la Collectivité de Corse. Le total des aides prévues atteint ainsi 716 103 €. La part communale s’établirait à 284 325 €. Le calendrier lié au chantier n'est pas encore connu.