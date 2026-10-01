Festival Poétik Park, quand les plages ajacciennes deviennent des scènes à ciel ouvert

Et si les plages devenaient, le temps d’une heure, des scènes à ciel ouvert ? Du 23 au 25 octobre, le festival Poétik Park investira plusieurs rivages de la baie d’Ajaccio. Pour cette dixième édition, le principe reste le même : proposer des spectacles en pleine nature, loin des salles traditionnelles.



À l’origine du projet, le musicien et metteur en scène Arnaud « Nano » Méthivier a imaginé un dispositif qui fait débarquer les artistes directement sur le sable. « On sera huit artistes, plus un bateau-scène », explique-t-il. Musique, danse, chant, conte, cinéma, clown ou manipulation d’objets : les disciplines se croisent au fil des performances, avec un gradin installé sur la plage pour accueillir le public.



Imaginé en 2016 mais lancé pour la première fois à Ajaccio en 2019, le festival a évolué depuis ses premières éditions au Lazaret. Il est aujourd’hui porté par l’association Nanustrale. « L’idée, c’est d’offrir de l’artistique et de la culture gracieusement, dans des espaces non dédiés », résume son directeur artistique. Une démarche qui s’appuie aussi sur les paysages insulaires : « Je trouve que sur notre île, on dispose de milliers de théâtres naturels et qu’il n’y a pas besoin de construire trop de salle de spectacle, il suffit de s’installer dans des pozzi, dans des criques, dans des cascades ou sur des plages. »