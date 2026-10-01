Surfcasting : un championnat de France réussi en Corse et deux duos insulaires qualifiés pour les Mondiaux 2027

Trente-trois ans que la Corse attendait de retrouver le championnat de France de surfcasting. Du 11 au 17 octobre, l'île a renoué avec cette compétition nationale à l'occasion de la 69e édition du championnat de France adultes bord de mer, organisée par Team Corsica Fishing sous l'égide de la Fédération française des pêches sportives (FFPS). Près de 300 compétiteurs venus de l'ensemble du territoire ont participé à cette semaine de compétition, disputée dans des conditions météorologiques et de pêche particulièrement favorables. Un véritable défi pour le club organisateur, qui préparait ce rendez-vous depuis près de deux ans et qui peut aujourd'hui dresser un bilan largement positif. « Franchement, tout s'est très bien passé. Cela a été une semaine très fatigante parce qu'organiser un événement comme celui-là demande énormément de travail. Il faut assurer tout le suivi de la compétition, notamment les classements à l'issue des manches. Mais dans l'ensemble, nous n'avons rencontré aucun problème particulier », se félicite Maxime Coustie, membre de Team Corsica Fishing et l'un des organisateurs de l'événement.





Au-delà de l'organisation, c'est aussi l'accueil réservé aux compétiteurs continentaux qui constitue l'un des principaux motifs de satisfaction. Habitués à disputer les grandes compétitions nationales sur les côtes atlantiques ou dans le nord de la France, les participants ont pu découvrir les particularités de la pêche en Méditerranée. « Cela faisait plus de trente ans que le championnat de France n'était pas venu en Corse. La plupart du temps, les compétitions se déroulent dans les Hauts-de-France ou du côté de la Vendée. Le fait de changer de région, même si la distance représentait une contrainte pour certains, a beaucoup plu aux pêcheurs. Ils étaient tous ravis de leur semaine », souligne Maxime Coustie.





Alex Puccio sacré, plusieurs Corses dans le haut du classement



Sur le plan sportif, les trois manches de quatre heures organisées sur les plages de la Marana, d'Anghione et de Pinia, à Ghisonaccia, ont permis de départager les meilleurs spécialistes français de la discipline. Une compétition disputée intégralement en « no-kill », chaque poisson capturé étant mesuré puis remis vivant à l'eau, conformément au règlement fédéral. Au terme des trois journées, Alex Puccio, licencié à l'Amicale des pêcheurs niçois, a décroché le titre de champion de France 2026. Mais les représentants insulaires, au nombre de quinze, ont également réalisé de belles performances face à une concurrence particulièrement relevée.





La meilleure prestation corse est à mettre à l'actif de François Alerini, du club A Ragnola, qui termine à une remarquable cinquième place au classement général, sur près de 300 concurrents. Son coéquipier Romain Vinciguerra, également licencié à A Ragnola, prend la 16e place. Le club de surfcasting de Ghisonaccia n'est pas en reste, avec deux représentants classés parmi les trente premiers : Julien Saez, 17e, et Mickaël Demelin, 26e. Des résultats qui confirment la progression du surfcasting insulaire, alors que la discipline connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt sur l'île, notamment auprès des jeunes licenciés.





Deux paires corses qualifiées pour les championnats du monde en Afrique du Sud



Au-delà de ces résultats individuels, la plus grande satisfaction pour les pêcheurs corses est venue du classement par paires, qualificatif pour les championnats du monde 2027 qui se dérouleront en Afrique du Sud. Le duo composé de François Alerini et Romain Vinciguerra, du club A Ragnola, s'est hissé à la deuxième place du classement national par paires, décrochant ainsi son billet pour la compétition mondiale. Autre performance notable, celle de Julien Saez et Mickaël Demelin, du club de surfcasting de Ghisonaccia, qui terminent à la quatrième place et pourront également prendre part au rendez-vous sud-africain, certaines paires mieux classées étant déjà engagées dans d'autres compétitions internationales.





« À l'issue du championnat de France, les résultats permettent de se qualifier pour différentes compétitions internationales. Il existe notamment des championnats du monde des clubs et des championnats du monde par paires. Pour 2027, nous aurons la chance d'avoir deux paires corses qualifiées pour les championnats du monde en Afrique du Sud », explique Maxime Coustie. Une performance d'autant plus appréciée qu'elle constitue une première pour la discipline sur l'île. « C'est une vraie satisfaction pour nous. Avoir deux duos corses qui vont nous représenter à un championnat du monde, cela n'était encore jamais arrivé », se réjouit le membre de Team Corsica Fishing.

