À l’hôpital de Bonifacio, la rééducation prend une nouvelle dimension

Recherche kinés désespérement



L’activité a suivi cette montée en puissance. La capacité en hospitalisation complète est passée de 18 à 28 places en un an, et le service affiche aujourd’hui complet. L’hôpital de jour accueille, lui, des patients pour des séances réparties sur plusieurs demi-journées. Au total, plus de 5 000 passages sont enregistrés chaque année, contre environ 3 000 avant la transformation du plateau.



« L’objectif est de 6 000 pour ne pas être déficitaire, mais on ne pourra pas l’atteindre sans recruter les kinés », souligne le docteur Philippe Perreur, président de la commission médicale d’établissement. L’hôpital cherche donc encore à renforcer ses équipes : « Dans l’idéal, il faudrait quatre kinés supplémentaires. Mais on ne parvient pas à les trouver, malgré les annonces passées. » La demande, elle, est bien présente. « D’août 2020 à la mise en place de ce nouveau plateau, j’avais environ un appel par mois. Aujourd’hui, c’est toutes les semaines qu’on nous sollicite pour faire de la rééducation à Bonifacio », observe le médecin.



L’établissement souhaite désormais développer une filière gériatrique en hôpital de jour. Avec l’arrivée d’un gériatre le 1er octobre, il s’agit notamment de mieux évaluer les risques de chute et de préparer, si nécessaire, un accompagnement à domicile. « L’objectif est de favoriser le maintien des personnes âgées chez elles le plus longtemps possible », précise le Dr Perreur. Pour l’heure, le plateau a déjà changé le quotidien de ses patients. « Les exercices montrés là me permettront de faire la même chose chez moi », apprécie Jean-Marc. Et pour l’hôpital, restera à convaincre des kinés de venir travailler avec la vue sur mer !