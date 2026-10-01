Motocross - Les titres du championnat de France Minivert décernés à Porto-Vecchio

Le baisser de rideau du championnat de France Minivert a tenu toutes ses promesses ce week-end à Porto-Vecchio, avec un spectacle de très haut niveau durant deux jours et notamment hier lors de la journée dédiée aux deux manches officielles. Un dénouement de grande qualité servi par de jeunes pilotes talentueux. A l'issue de cette septième étape, les championnes et champions de France sont connus.



Chez les poussins en 65cc, le vainqueur de la journée a été Loris Chatillon avec 100 points soit deux victoires sur les manches officielles, mais le titre de champion ou plutôt de championne de France revient à Emy Ochalek avec 622 points qui a devancé pour le podium final Gianni Augugliaro et Loris Chatillon. Emy Ochalek réalise donc la passe de deux en s'adjugeant logiquement le titre féminin.



Toujours en 65cc mais en Pupilles, la couronne nationale a été décernée au terme d'une lutte au couteau entre Oscar Goblet et Lucas Bos. Ce dernier en tête du classement provisoire avant cette ultime journée a finalement cédé sous les assauts d'Oscar Goblet vainqueur de cette journée et qui s'adjuge le titre national avec 612 points devant Lucas Bos (605 pts) et Naim Aouadi (523 pts).



En 85cc benjamins, la belle performance du jour est à mettre au crédit de Battistu Pagnini. Le pilote du MC2 Sorru a remporté les deux manches officielles ce qui lui a permis de monter sur la deuxième marche du podium final du championnat de France, derrière Noë Labize. Aize Berthonneau (533 pts) troisième du général final est devenue championne de France. Dans cette catégorie la jeune Letizia Quilici (RMCC) termine en cinquième position au championnat de France féminin.



Enfin en 85cc minimes, Arthur Annelot dominateur sur l'ensemble de la saison a réussi un sans faute à Porto-Vecchio en s'adjugeant les deux manches et a validé son titre national devant Jordan Valsesia et Timéo Desbordes.

