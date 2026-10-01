Motocross - Les titres du championnat de France Minivert décernés à Porto-Vecchio

Le baisser de rideau du championnat de France Minivert a tenu toutes ses promesses ce week-end à Porto-Vecchio, avec un spectacle de très haut niveau durant deux jours et notamment hier lors de la journée dédiée aux deux manches officielles. Un dénouement de grande qualité servi par de jeunes pilotes talentueux. A l'issue de cette septième étape, les championnes et champions de France sont connus.
Chez les poussins en 65cc, le vainqueur de la journée a été Loris Chatillon avec 100 points soit deux victoires sur les manches officielles, mais le titre de champion ou plutôt de championne de France revient à Emy Ochalek avec 622 points qui a devancé pour le podium final Gianni Augugliaro et Loris Chatillon. Emy Ochalek réalise donc la passe de deux en s'adjugeant logiquement le titre féminin.
Toujours en 65cc mais en Pupilles, la couronne nationale a été décernée au terme d'une lutte au couteau entre Oscar Goblet et Lucas Bos. Ce dernier en tête du classement provisoire avant cette ultime journée a finalement cédé sous les assauts d'Oscar Goblet vainqueur de cette journée et qui s'adjuge le titre national avec 612 points devant Lucas Bos (605 pts) et Naim Aouadi (523 pts).
En 85cc benjamins, la belle performance du jour est à mettre au crédit de Battistu Pagnini. Le pilote du MC2 Sorru a remporté les deux manches officielles ce qui lui a permis de monter sur la deuxième marche du podium final du championnat de France, derrière Noë Labize. Aize Berthonneau (533 pts) troisième du général final est devenue championne de France. Dans cette catégorie la jeune Letizia Quilici (RMCC) termine en cinquième position au championnat de France féminin.
Enfin en 85cc minimes, Arthur Annelot dominateur sur l'ensemble de la saison a réussi un sans faute à Porto-Vecchio en s'adjugeant les deux manches et a validé son titre national devant Jordan Valsesia et Timéo Desbordes.
Chez les poussins en 65cc, le vainqueur de la journée a été Loris Chatillon avec 100 points soit deux victoires sur les manches officielles, mais le titre de champion ou plutôt de championne de France revient à Emy Ochalek avec 622 points qui a devancé pour le podium final Gianni Augugliaro et Loris Chatillon. Emy Ochalek réalise donc la passe de deux en s'adjugeant logiquement le titre féminin.
Toujours en 65cc mais en Pupilles, la couronne nationale a été décernée au terme d'une lutte au couteau entre Oscar Goblet et Lucas Bos. Ce dernier en tête du classement provisoire avant cette ultime journée a finalement cédé sous les assauts d'Oscar Goblet vainqueur de cette journée et qui s'adjuge le titre national avec 612 points devant Lucas Bos (605 pts) et Naim Aouadi (523 pts).
En 85cc benjamins, la belle performance du jour est à mettre au crédit de Battistu Pagnini. Le pilote du MC2 Sorru a remporté les deux manches officielles ce qui lui a permis de monter sur la deuxième marche du podium final du championnat de France, derrière Noë Labize. Aize Berthonneau (533 pts) troisième du général final est devenue championne de France. Dans cette catégorie la jeune Letizia Quilici (RMCC) termine en cinquième position au championnat de France féminin.
Enfin en 85cc minimes, Arthur Annelot dominateur sur l'ensemble de la saison a réussi un sans faute à Porto-Vecchio en s'adjugeant les deux manches et a validé son titre national devant Jordan Valsesia et Timéo Desbordes.
Les classements
85cc minimes :
Le classement de la journée : 1. Arthur Annelot 100 pts, 2. Jordan Valsesia 88 pts, 3. Timeo Desbordes 80 pts, 4. Joshua Goblet 76 pts, 5. Noë Labize 72 pts, 6. Jules Rochefort 69 pts.
Le top cinq final : 1. Arthur Annelot 624 pts, 2. Jordan Valsesia 541 pts, 3. Timeo Desbordes 533, 4. Jules Rochefort 466, 5. Nohan Riboulet 402 pts
85cc benjamins :
Le classement de la journée :1. Battistu Pagnini 100 pts, Aaron Dodin 80 pts, 3. Thelma Boudier-Damex 78 pts, 4. Aize Berthonneau 78, 5. Marcus Peixoto 78, 6. Ezio Sarrouy 70 pts
Le top cinq final : Noë Labize 561 pts, 2. Battistu Pagnini 540 pts, 3. Aize Berthonneau 533 pts, 4. Thelma Boudier-Damex 500 pts, 5. Marcus Peixoto 489 pts.
Le podium final féminin : 1. Aizé Berthonneau 533 pts, 2. Thelma Boudier-Damex 500 pts, 3. Elina Mannevy 374 pts…5. Letizia Quilici 266 pts.
Pupilles 65cc
Le classement de la journée : 1. Oscar Goblet 85 pts, 2. Livio Piva 84 pts, 3. Louis Vilain 84 pts, 4. Lucas Bos 77 pts, 5. Jonas Moutin 74 pts, 6. Naim Aouadi 71 pts.
Le top cinq final : 1. Oscar Goblet 612 pts, 2. Lucas Bos 605 pts, 3. Naim Aouadi 523 pts, 4. Livio Piva 510 pts, 5. Thibault Maillot 486 pts.
Poussins 65cc :
Le classement de la journée : 1. Loris Chatillon 100 pts, 2. Emy Ochalek 88 pts, 3. Mathis Kiener 76 pts, 4. Nathan D’Agostino 75 pts, 5. Evan Albert 68 pts, 6. Gabin Massanes 67 pts.
Le top cinq final : 1. Emy Ochalek 622 pts, 2. Gianni Augugliaro 583 pts, 3. Loris Chatillon 578 pts, 4. Mathis Kiener 514 pts, 5. Evan Albert 454 pts.
Le podium féminin final : 1. Emy Ochalek 622 pts, 2. Lola Segretain 333 pts, 3. Carina Soto-Heras 318 pts.
Le classement de la journée : 1. Arthur Annelot 100 pts, 2. Jordan Valsesia 88 pts, 3. Timeo Desbordes 80 pts, 4. Joshua Goblet 76 pts, 5. Noë Labize 72 pts, 6. Jules Rochefort 69 pts.
Le top cinq final : 1. Arthur Annelot 624 pts, 2. Jordan Valsesia 541 pts, 3. Timeo Desbordes 533, 4. Jules Rochefort 466, 5. Nohan Riboulet 402 pts
85cc benjamins :
Le classement de la journée :1. Battistu Pagnini 100 pts, Aaron Dodin 80 pts, 3. Thelma Boudier-Damex 78 pts, 4. Aize Berthonneau 78, 5. Marcus Peixoto 78, 6. Ezio Sarrouy 70 pts
Le top cinq final : Noë Labize 561 pts, 2. Battistu Pagnini 540 pts, 3. Aize Berthonneau 533 pts, 4. Thelma Boudier-Damex 500 pts, 5. Marcus Peixoto 489 pts.
Le podium final féminin : 1. Aizé Berthonneau 533 pts, 2. Thelma Boudier-Damex 500 pts, 3. Elina Mannevy 374 pts…5. Letizia Quilici 266 pts.
Pupilles 65cc
Le classement de la journée : 1. Oscar Goblet 85 pts, 2. Livio Piva 84 pts, 3. Louis Vilain 84 pts, 4. Lucas Bos 77 pts, 5. Jonas Moutin 74 pts, 6. Naim Aouadi 71 pts.
Le top cinq final : 1. Oscar Goblet 612 pts, 2. Lucas Bos 605 pts, 3. Naim Aouadi 523 pts, 4. Livio Piva 510 pts, 5. Thibault Maillot 486 pts.
Poussins 65cc :
Le classement de la journée : 1. Loris Chatillon 100 pts, 2. Emy Ochalek 88 pts, 3. Mathis Kiener 76 pts, 4. Nathan D’Agostino 75 pts, 5. Evan Albert 68 pts, 6. Gabin Massanes 67 pts.
Le top cinq final : 1. Emy Ochalek 622 pts, 2. Gianni Augugliaro 583 pts, 3. Loris Chatillon 578 pts, 4. Mathis Kiener 514 pts, 5. Evan Albert 454 pts.
Le podium féminin final : 1. Emy Ochalek 622 pts, 2. Lola Segretain 333 pts, 3. Carina Soto-Heras 318 pts.
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