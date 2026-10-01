Football National 2 : Corte peut nourrir des regrets

Stade Lionel Charbonnier

Saint-Jean-Le-Blanc bat USC Cortenais :3-1 (mi-temps : 0-1)

Arbitres : M. Flachot assisté de MM. Goujon et Jory.

Saint-Jean-Le-Blanc : Camara, Gerard, Leserre, Mulatu, Bourillon, Sissoko, Tesson, Gregoire, Kalambote, Alvarez, Ployet, Rigot, Desprez, Theillaumas, Ferreira, Menard.

USC Cortenais : Gouet, Menozzi, Avines, Machado, Verité, Marietti, Contena, Ahmat, Villain, Cerdeira, Colombani, Trojani-Orsoni, Baldovini, Aussu, Biancarelli.

Les buts : Alvarez (81e), Ployet (86e) et Tesson (87e) pour Saint-Jean-Le-Blanc ; Contena (12e) pour Corte.



Les Cortenais ont abordé tambour battant cette rencontre et c’est Contena qui ouvre la marque dès la 12e minute. Cerdeira récupère le cuir dans sa défense, il élimine Rigot avant de lancer Contena qui se débarrasse de son adversaire directe avant de frapper et de loger la balle dans la lucarne de Camara. Dix plus tard, Contena se procure la même situation mais cette fois le cuir touche le haut de la transversale. A la 32e Villain se présente à la l’entrée des 16 mètres et sa frappe puissante est détournée du bout des doigts par Camara. De leurs côtés les Albijohanniciens n’ont pas d’occasions franches et les seules situations qu’ils se procurent se font sur coup de pied arrêtés. Et les Cortenais rentrent aux vestiaires avec cet avantage.



Même s’ils s’attendent à une deuxième période plus difficile, les hommes de Jean-Marc Sauli font le jeu et parviennent à se procurer de belles opportunités grâce à un Mahamat-Ahmat sur tous les fronts. Il a trois balles pour faire le break. La première à la 60e. Après avoir intercepté le cuir aux 40 mètres, il file au but et perd face à face avec Camara. Dix minutes plus tard le gardien est à nouveau à la parade sur un centre en retrait repris du plat du pied. Et à la 45e minute il élimine trois joueurs et il ne parvient pas à cadre à l’entrée des 16 mètres. A dix minutes de la fin Alvarez va parvenir à tromper la vigilance de Gouet qui n’avait pas encore touché un ballon. Une égalisation qui va donner des ailes aux locaux qui inscriront deux nouveaux buts par Ployet et Tesson.



Corte s’incline donc 3-1 dans cette partie. Un score qui une fois encore, ne reflète pas la physionomie de cette rencontre : « Nous avons dominé toute la partie et n’avons pas eu la réussite dans le dernier geste. Le score est sévère car les joueurs ont fait le travail. Ces dix dernières minutes nous été fatales. Nous avons craqué. Nous allons continuer à travailler. Le groupe est solide et a envie de faire enfin tourner la roue. Ils ont vu face au deuxième de ce championnat qu’ils en avaient les moyens. Nous devrons réagir et nous imposer face à Auxerre dans 15 jours à Santos Manfredi », a lancé Jean-Marc Sauli.

