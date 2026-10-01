Météo : la Haute-Corse placée en vigilance orange mardi, de fortes pluies et des rafales à 100 km/h attendues

Les conditions météorologiques se dégradent en Corse. Alors que l’île est placée aujourd'hui en vigilance jaune pour les paramètres « pluie-inondation » et « orages », Météo-France vient de relever le niveau de vigilance pour la journée de demain sur la Haute-Corse. Le département passe ainsi en vigilance orange « pluie-inondation », auquel s’ajoute une vigilance jaune pour les paramètres « orages » et « crues ». En Corse-du-Sud, la vigilance jaune « pluie-inondation » et « orages » est conservée.



Les services de Météo-France indiquent qu’une dégradation importante des conditions météorologiques est attendue à partir de la nuit prochaine. Selon les prévisions, « les pluies vont s’intensifier sur la partie est de l’île, qui aura le plus de pluie sur les 48 prochaines heures ». « On va aussi avoir demain en fin d’après-midi des orages potentiellement violents qui vont arriver par l’ouest avec des cumuls de pluie qui pourraient atteindre 150 à 200 mm », indique Sophie, prévisionniste au centre Météo-France d’Ajaccio.



Cette dégradation devrait également s'accompagner de fortes rafales de vent. « Sous la ligne de grain qui va arriver par l’ouest demain, il va y avoir du vent avec des rafales qui pourront atteindre localement les 100 km/h. Ça va arriver avec la ligne des orages, et ça va toucher la Corse en fin d’après-midi avant de la traverser », précise la prévisionniste.

