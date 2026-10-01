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Ajaccio – La route du Vazzio fermée jusqu'à mercredi soir


La rédaction le Lundi 19 Octobre 2026 à 08:29

La RD 503 est fermée à la circulation depuis ce lundi 19 octobre à 6 heures dans le secteur du Vazzio, à Ajaccio. La mesure restera en vigueur jusqu’à mercredi à minuit en raison de travaux liés au chantier de la nouvelle centrale électrique du Ricanto.



Ajaccio – La route du Vazzio fermée jusqu'à mercredi soir

Depuis ce lundi matin, les automobilistes ne peuvent plus emprunter la RD 503 dans le quarter du Vazzio, à Ajaccio. La Collectivité de Corse indique en effet que cet axe sera fermé à tous les véhicules jusqu’au mercredi 21 octobre à minuit.

Cette mesure intervient dans le cadre de travaux de sécurisation contre le risque d’inondation du chantier de la nouvelle centrale électrique du Ricanto. 

Pendant toute la durée de la fermeture, une déviation est mise en place via la RT 21. La Collectivité de Corse appelle les usagers à prendre leurs dispositions et les remercie « par avance de leur compréhension ».

La circulation sur la RD 503 doit reprendre à compter de jeudi.






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