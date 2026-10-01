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Football Grand Sud - Le derby pour le Sud, l'ASPV enchaîne


GAP le Lundi 19 Octobre 2026 à 08:00

Deux matchs et deux scénarios bien différents ce dimanche pour les clubs du Grand Sud engagés en Régional 1. Le Sud FC a largement remporté le derby face à la SVARR (0-4), tandis que l’AS Porto-Vecchio a renversé le FJEB (3-2) dans les dernières minutes au Pruneddu.



Football Grand Sud - Le derby pour le Sud, l'ASPV enchaîne

Le programme était particulièrement réduit ce week-end pour les clubs du Grand Sud. La rencontre du tour préliminaire du Challenge Stra qui devait opposer le RC Bastia à la réserve du Sud FC n’a finalement pas eu lieu, le club bastiais ayant déclaré forfait général cette saison. Toute l’attention s’est donc portée sur le championnat de Régional 1 et les deux rencontres disputées dimanche.

Dans le Valincu, la SVARR accueillait le Sud FC pour le derby aller entre les deux formations. Une rencontre qui a largement tourné à l’avantage des Sudistes, vainqueurs sur le score sans appel de 4 buts à 0. Ce succès a toutefois été assombri par la grave blessure de Penneteau, joueur du Sud FC, au cours de la rencontre.

Du côté de Porto-Vecchio, l’ASPV recevait le FJEB au Pruneddu. Et les Moustiques ont dû batailler jusqu’au bout pour aller chercher la victoire. Menés 2 buts à 1 à la pause, les Porto-Vecchiais ont réussi à inverser la tendance en seconde période avant d’arracher les trois points dans les toutes dernières minutes. À la 88e minute, Zakaria Aanani a délivré les siens d’un but de la tête pour offrir à l’ASPV une victoire 3 à 2.





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