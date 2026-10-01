Bastia : Du chocolat… des gourmandises et des artisans créateurs

De nombreuses animations, des jeux-concours et des spectacles ont rythmé le Salon du chocolat durant tout le week-end sur la place Saint-Nicolas. Un évènement cher à Paul Pierinelli qui depuis 14 ans met à l’honneur le chocolat et les délices de l’île.
Chaque année, le salon accueille artisans insulaires et venus d'ailleurs, des chefs reconnus et des champions du monde autour de milliers de visiteurs. Trois jours de découvertes, de rencontres, de convivialité avec en prime un show spectaculaire.
Cette année, ce show nous a offert un voyage à travers le temps avec « Femmes d’Éclats », avec sur la scène des artisanes déclinant l’art au chocolat. Ghislaine Ferri, fondatrice de Queen’G, est l’une d’elles. Toujours en quête d’excellence, elle continue de se perfectionner auprès d’une styliste bastiaise.
Lors de la dernière édition de Creazione au Palais des gouverneurs, elle avait présenté une magnifique collection en dentelle, audacieuse et élégante. Pour ce salon, elle a marié chocolat, clémentines et immortelles avec une robe portée la toute jeune Élodie, du comité Miss Corse 15/17 ans. « Elle représente cette jeunesse qui fait vivre nos traditions », souligne Ghislaine Ferri. « En tant que femme, mère, grand-mère et créatrice corse, j’ai mis dans cette robe une part de ma propre histoire, mais aussi celle de toutes celles qui m’ont précédée et qui m’ont appris à ne jamais baisser les bras. Je pense à nos mamans, à leurs sacrifices, à leurs gestes tendres, à leurs conseils que l’on comprend parfois bien des années plus tard. Je pense à ces grands-mères dont la voix, le regard et les mains restent gravés dans nos mémoires. Et je pense aussi à nos filles, à nos petites-filles, à toutes celles qui grandissent aujourd’hui et à qui nous devons transmettre la fierté de leurs origines et la liberté de devenir les femmes qu’elles souhaitent être. Cette robe, ce n’est pas simplement du tissu, des fleurs et des dentelles. C’est une mémoire que l’on porte, un amour que l’on transmet, une histoire que l’on refuse d’oublier. Elle représente la femme corse dans toute sa beauté : forte et sensible, courageuse et généreuse, profondément attachée à ses racines, mais toujours tournée vers l’avenir » et de joliment conclure : « Si cette création pouvait parler, elle dirait simplement : merci à toutes ces femmes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Cette robe est pour elles. Pour vous. Pour nous toutes. Parce qu’au fond, derrière chaque femme corse, il y a une histoire qui mérite d’être racontée, un cœur immense et une force que rien ne peut effacer. Je l’ai réalisé avec tout mon amour et toute ma fierté d’être une femme de cette île ». Ghislaine et sa robe seront présentes au Salon du chocolat d’Ajaccio à la fin de ce mois.
Chaque année, le salon accueille artisans insulaires et venus d'ailleurs, des chefs reconnus et des champions du monde autour de milliers de visiteurs. Trois jours de découvertes, de rencontres, de convivialité avec en prime un show spectaculaire.
Cette année, ce show nous a offert un voyage à travers le temps avec « Femmes d’Éclats », avec sur la scène des artisanes déclinant l’art au chocolat. Ghislaine Ferri, fondatrice de Queen’G, est l’une d’elles. Toujours en quête d’excellence, elle continue de se perfectionner auprès d’une styliste bastiaise.
Lors de la dernière édition de Creazione au Palais des gouverneurs, elle avait présenté une magnifique collection en dentelle, audacieuse et élégante. Pour ce salon, elle a marié chocolat, clémentines et immortelles avec une robe portée la toute jeune Élodie, du comité Miss Corse 15/17 ans. « Elle représente cette jeunesse qui fait vivre nos traditions », souligne Ghislaine Ferri. « En tant que femme, mère, grand-mère et créatrice corse, j’ai mis dans cette robe une part de ma propre histoire, mais aussi celle de toutes celles qui m’ont précédée et qui m’ont appris à ne jamais baisser les bras. Je pense à nos mamans, à leurs sacrifices, à leurs gestes tendres, à leurs conseils que l’on comprend parfois bien des années plus tard. Je pense à ces grands-mères dont la voix, le regard et les mains restent gravés dans nos mémoires. Et je pense aussi à nos filles, à nos petites-filles, à toutes celles qui grandissent aujourd’hui et à qui nous devons transmettre la fierté de leurs origines et la liberté de devenir les femmes qu’elles souhaitent être. Cette robe, ce n’est pas simplement du tissu, des fleurs et des dentelles. C’est une mémoire que l’on porte, un amour que l’on transmet, une histoire que l’on refuse d’oublier. Elle représente la femme corse dans toute sa beauté : forte et sensible, courageuse et généreuse, profondément attachée à ses racines, mais toujours tournée vers l’avenir » et de joliment conclure : « Si cette création pouvait parler, elle dirait simplement : merci à toutes ces femmes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Cette robe est pour elles. Pour vous. Pour nous toutes. Parce qu’au fond, derrière chaque femme corse, il y a une histoire qui mérite d’être racontée, un cœur immense et une force que rien ne peut effacer. Je l’ai réalisé avec tout mon amour et toute ma fierté d’être une femme de cette île ». Ghislaine et sa robe seront présentes au Salon du chocolat d’Ajaccio à la fin de ce mois.
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