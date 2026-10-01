Rugby régional - Le sans faute des territoriaux

Après une pause, le championnat reprenait ses droits ce week-end pour l’ensemble des clubs corses. En Fédérale 3, le RC Lucciana se déplaçait ce dimanche sur la pelouse de Bédarieux Grand Orb. Les Rouge et Noir se sont finalement inclinés 30 à 24 mais ramènent tout de même de ce déplacement le point de bonus défensif. En lever de rideau, la réserve luccianaise n’a en revanche pas réussi à rivaliser face à son homologue de Bédarieux, qui s’est largement imposée 57 à 7.



Si les Luccianais n’ont pas goûté à la victoire, la journée a été bien plus favorable aux clubs insulaires engagés dans les championnats territoriaux. À Lecci, Portivechju Rugby accueillait Le Mourillon dans un duel entre deux équipes en quête de points. Les Porto-Vecchiais ont eu le dernier mot en s’imposant 16 à 12 et décrochent ainsi leur première victoire de la saison.



En Régionale 2, le RC Ajaccio n’a pas fait dans le détail sur sa pelouse de Sarrola. Opposés à Noves-Eyragues dans la Poule 1, les Ciel et Blanc se sont largement imposés 52 à 8, avec le bonus offensif à la clé.



Dans la Poule 2, Bastia XV a signé l’une des performances du week-end. Opposés à Gémenos, leader jusque-là invaincu, les Bastiais ont sorti un gros match pour faire tomber les Provençaux 26 à 18 et leur infliger leur première défaite de la saison.



Enfin, le CRAB confirme son retour en forme. Face à Mandelieu-Lérins, les Balanins se sont largement imposés 47 à 7 et empochent eux aussi le bonus offensif.

