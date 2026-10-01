Semi-marathon de Portivechju - Abdelhamid Moussaoui s'adjuge l'édition 2026 du semi

Le semi-marathon a été remporté par le coureur algérien Abdelhamid Moussaoui qui pour sa première apparition sur l'épreuve s'est imposé en solitaire sur la ligne d'arrivée à Santa Ghjulia dans le temps de 1h14’06, devant Lionel Scherschel en 1h17’04 qui devançait le Breton Alexandre Labbé 1h17'40. Axel Mondain (1h18'35) et Adrien Arquier (1h21'29) composent également le top cinq final.
Chez les féminines, Lucie Hager s'est imposée en 1h29’06, laissant sa poursuivante immédiate à savoir Séverine Daviller à plus de cinq minutes et Elsa Casadeus-Battesti à 8 minutes.
Sur le 10 kilomètres, le coureur de l’AJB Sullivan Barrale, ancien détenteur du record de l’épreuve, a été le plus rapide en franchissant la ligne d'arrivée détaché dans le temps de 37’13. Le deuxième Franck Mauron en terminait en 38’57, devant le Porto-Vecchiais Timothée Agnieray en 39’02.
Chez les féminines succès facile d'Elodie Rousval en 45’14, qui a devancé l'athlète de la Rive Sud Christel Murroni (49’52) et Aude Feutrier (51’06).
Chez les féminines, Lucie Hager s'est imposée en 1h29’06, laissant sa poursuivante immédiate à savoir Séverine Daviller à plus de cinq minutes et Elsa Casadeus-Battesti à 8 minutes.
Sur le 10 kilomètres, le coureur de l’AJB Sullivan Barrale, ancien détenteur du record de l’épreuve, a été le plus rapide en franchissant la ligne d'arrivée détaché dans le temps de 37’13. Le deuxième Franck Mauron en terminait en 38’57, devant le Porto-Vecchiais Timothée Agnieray en 39’02.
Chez les féminines succès facile d'Elodie Rousval en 45’14, qui a devancé l'athlète de la Rive Sud Christel Murroni (49’52) et Aude Feutrier (51’06).
Les classements
10km :
1. Sullivan Barrale (AJB) 1er M0H 37'13
2. Franck Mauron (NL) 1er M3H 38'57
3. Timothée Agneray (ASPV) 1er SH 39'02
4. Damien Debart (NL) 2e M0H 40'04
5. Anthony Tomini (NL) 2e SH 40'50
6. Jérémy Viala (NL) 1er M1H 41'37
7. Roméo Guy (SCO Ste Marguerite) 1er CG 42'03
8. Bilal Al Aassri (NL) 3e SH 42'14
9. Kylian Crand (NL) 43'21
10. Soufiane El Moussaoui (ASPVA) 43'23
11. Mateo Bonnard (NL) 1er EH (NL) 44'22
12. Thomas Rossini (NL) 44'31
13. Mickaël Khelfi (NL) 45'08
14. Elodie Rousval (NL) 1ere SF 45'14
15. Jacques Pandolfi (NL) 45'39
Le podium féminin : 1. Elodie Rousval (NL) 1ere SF 45'14, 2. Christel Murroni (COP) 1ere M4F 49'52, 3. Aude Feutrier (NL) 2e SF 51'06
Semi-marathon :
1. Abdelhamid Moussaoui (Atletic Algérie) 1er M0H 1h14’06.
2. Lionel Scherschel (CAB) 2e M0H 1h17’04
3. Alexandre Labbé (Terre de Running) 1er SH 1h17’40
4. Axel Mondain (GFCA) 2e SH 1h18’35
5. Adrien Arquier (NL) 3e M0H 1h21’29
6. Titouan Masson (NL) 3e SH 1h22’02
7. Sylvain Montet (CAB) 1er M2H 1h23’33
8. Kevin Le Goff (NL) 1h25’46
9. Matteu Mariani (COP) 1er EH 1h27’00
10. Nathan Lisabeaut (NL) 1h27’06
11. Damien Maniccia (CdC) 1h27’44
12. Erwann Eon (NL) 1h28’06
13. Lucie Hager (Paris Mul) 1ere SF 1h29’06
14. Romain Jurkiewciz (CDC) 1h29’24
15. Lorys Bastard (NL) 1h32’16
Le podium féminin : 1. Lucie Hager (Paris Mul) 1ere SF 1h29’06, 2. Séverine Daviller (TCGB) 1ere M2F 1h34’21, 3. Elsa Casadesus-Battesti (ASPVA) 1ere 1h37’08.
1. Sullivan Barrale (AJB) 1er M0H 37'13
2. Franck Mauron (NL) 1er M3H 38'57
3. Timothée Agneray (ASPV) 1er SH 39'02
4. Damien Debart (NL) 2e M0H 40'04
5. Anthony Tomini (NL) 2e SH 40'50
6. Jérémy Viala (NL) 1er M1H 41'37
7. Roméo Guy (SCO Ste Marguerite) 1er CG 42'03
8. Bilal Al Aassri (NL) 3e SH 42'14
9. Kylian Crand (NL) 43'21
10. Soufiane El Moussaoui (ASPVA) 43'23
11. Mateo Bonnard (NL) 1er EH (NL) 44'22
12. Thomas Rossini (NL) 44'31
13. Mickaël Khelfi (NL) 45'08
14. Elodie Rousval (NL) 1ere SF 45'14
15. Jacques Pandolfi (NL) 45'39
Le podium féminin : 1. Elodie Rousval (NL) 1ere SF 45'14, 2. Christel Murroni (COP) 1ere M4F 49'52, 3. Aude Feutrier (NL) 2e SF 51'06
Semi-marathon :
1. Abdelhamid Moussaoui (Atletic Algérie) 1er M0H 1h14’06.
2. Lionel Scherschel (CAB) 2e M0H 1h17’04
3. Alexandre Labbé (Terre de Running) 1er SH 1h17’40
4. Axel Mondain (GFCA) 2e SH 1h18’35
5. Adrien Arquier (NL) 3e M0H 1h21’29
6. Titouan Masson (NL) 3e SH 1h22’02
7. Sylvain Montet (CAB) 1er M2H 1h23’33
8. Kevin Le Goff (NL) 1h25’46
9. Matteu Mariani (COP) 1er EH 1h27’00
10. Nathan Lisabeaut (NL) 1h27’06
11. Damien Maniccia (CdC) 1h27’44
12. Erwann Eon (NL) 1h28’06
13. Lucie Hager (Paris Mul) 1ere SF 1h29’06
14. Romain Jurkiewciz (CDC) 1h29’24
15. Lorys Bastard (NL) 1h32’16
Le podium féminin : 1. Lucie Hager (Paris Mul) 1ere SF 1h29’06, 2. Séverine Daviller (TCGB) 1ere M2F 1h34’21, 3. Elsa Casadesus-Battesti (ASPVA) 1ere 1h37’08.
-
Violences : Macron promet fermeté et "transparence" sur le dispositif sécuritaire, nouvelles tensions à Paris et Lyon
-
Bastia : Du chocolat… des gourmandises et des artisans créateurs
-
Volley-Ball. Le GFC Ajaccio s’incline à Reims pour ses débuts en D2 Volstar
-
Mobilisation du 17 octobre en Corse : la colère dans la rue, des heurts à Ajaccio
-
Femu a Corsica se met en ordre de bataille pour les législatives et compte rendre coup pour coup