Semi-marathon de Portivechju - Abdelhamid Moussaoui s'adjuge l'édition 2026 du semi

Le semi-marathon a été remporté par le coureur algérien Abdelhamid Moussaoui qui pour sa première apparition sur l'épreuve s'est imposé en solitaire sur la ligne d'arrivée à Santa Ghjulia dans le temps de 1h14’06, devant Lionel Scherschel en 1h17’04 qui devançait le Breton Alexandre Labbé 1h17'40. Axel Mondain (1h18'35) et Adrien Arquier (1h21'29) composent également le top cinq final.



Chez les féminines, Lucie Hager s'est imposée en 1h29’06, laissant sa poursuivante immédiate à savoir Séverine Daviller à plus de cinq minutes et Elsa Casadeus-Battesti à 8 minutes.



Sur le 10 kilomètres, le coureur de l’AJB Sullivan Barrale, ancien détenteur du record de l’épreuve, a été le plus rapide en franchissant la ligne d'arrivée détaché dans le temps de 37’13. Le deuxième Franck Mauron en terminait en 38’57, devant le Porto-Vecchiais Timothée Agnieray en 39’02.



Chez les féminines succès facile d'Elodie Rousval en 45’14, qui a devancé l'athlète de la Rive Sud Christel Murroni (49’52) et Aude Feutrier (51’06).

