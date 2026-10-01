Mobilisation du 17 octobre en Corse : la colère dans la rue, des heurts à Ajaccio

« Macron démission », « La jeunesse emmerde le Front national », « Fascisti fora » : ce samedi 17 octobre, les slogans résonnent dans les rues d’Ajaccio. Sur les pancartes, les appels à « changer le système » côtoient les messages de solidarité. Parti de la gare vers 14 heures en direction de la préfecture, le cortège rassemble entre 150 et 200 personnes, à l’appel de 17 organisations. Si les jeunes sont nombreux, notamment en raison de la continuité du mouvement lycéen entamé depuis plusieurs semaines, la mobilisation réunit aussi des militants politiques et syndicaux venus porter des revendications sociales plus larges.



Au milieu du cortège, Sofia Cipriani, élève de terminale au lycée Saint-Paul, ne cache pas sa colère face aux conditions d’enseignement. Elle a d’ailleurs pris la parole devant les manifestants pour alerter sur la situation dans son établissement. « Je ne trouve pas normal qu’un professeur de spécialité soit absent toute l’année alors que nous avons des épreuves à la fin et que notre avenir en dépend », dénonce-t-elle. À cela s’ajoutent des bâtiments dégradés, où les températures compliquent le quotidien des élèves. « C’est inadmissible de devoir étudier dans un établissement délabré, avec 30 degrés en septembre et 15 degrés en hiver dans les classes. On ne peut pas se concentrer. »



La vie chère figure également au cœur des revendications. Pour Mathéo, élève en CFA, le prix du carburant pèse directement sur le quotidien. « J’habite loin de la ville et ça coûte vraiment cher de devoir faire les allers-retours tous les jours. J’espère qu’à l’avenir, le prix de l’essence va baisser », confie-t-il.