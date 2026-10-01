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Volley-Ball. Le GFC Ajaccio s’incline à Reims pour ses débuts en D2 Volstar


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 17 Octobre 2026 à 21:30

Pour son entrée en lice dans la nouvelle D2 Volstar, le GFC Ajaccio s’est incliné à Reims ce samedi soir. Privé de Lacassie, son capitaine, les Ajacciens ont été battus 3 sets à 1 face à une coriace équipe rémoise. Les Gaziers tenteront de se rattraper dès mardi avec la réception de Cambrai au Palatinu.



Volley-Ball. Le GFC Ajaccio s’incline à Reims pour ses débuts en D2 Volstar
Pour son premier match en D2 Volstar, le GFC Ajaccio s’est incliné 3 sets à 1 sur le parquet de Reims, samedi soir. Privés de leur capitaine Lacassie, les Gaziers ont résisté, sans parvenir à renverser une solide équipe rémoise. Après avoir perdu les deux premiers sets, (25-22 et 25-23), les Rouge et Bleu réagissaient en remportant la 3e manche (21/25). Malgré une belle débauche d’énergie, les Ajacciens devaient finalement baisser pavillon dans le 4e set (25-21) Ils tenteront de rebondir dès mardi au Palatinu, face à Cambrai.
 
Reims - GFC Ajaccio : 3-1
Évolution du score : 25-22, 25-23, 21-25, 25-21
Complexe René Tys
Arbitres : Mr Christophe Van Brussel et Mr Vincent Kerckhove
Six de départ : Ajaccio :  Deveze (libéro), Diverchy, Roatta, Capet, Adriano, Talon, Martos, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Reims : Faure (libéro), Coulet, Soares, Lalisse, Bianchi, Lelay, Soualem, entraîneur : Alexis Farjaudon




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