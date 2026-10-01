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Talents des Cités : en Corse, ils veulent montrer que les quartiers sont aussi des lieux de réussite


Jeanne Soury le Lundi 19 Octobre 2026 à 19:30

Ce vendredi 16 octobre, trois entrepreneurs corses ont été récompensés, sur le site de CampusPlex, à Ajaccio, dans le cadre du concours Talents des Cités. De la boulangerie à la communication numérique, leurs parcours racontent une même volonté : oser se lancer, dépasser les préjugés et faire de leur projet une réussite.



Ce vendredi 16 octobre, trois entrepreneurs corses ont été récompensés, sur le site de CampusPlex, à Ajaccio, dans le cadre du concours Talents des Cités (©Paule Santoni)
Ce vendredi 16 octobre, trois entrepreneurs corses ont été récompensés, sur le site de CampusPlex, à Ajaccio, dans le cadre du concours Talents des Cités (©Paule Santoni)

« Peu importe d’où on vient, les clés sont à portée de main. » À 23 ans, Bilal Afellah veut que les jeunes de son quartier retiennent ce message. Originaire de Porto-Vecchio, il est le lauréat du prix « Coup de cœur » du concours Talents des Cités et reconnaît que l’image associée à un quartier peut parfois peser sur les ambitions de ceux qui y grandissent. « Quand un jeune a une étiquette, il pense que certaines portes ne lui sont pas ouvertes », observe-t-il.

Il y a deux ans, le jeune homme se lance dans la création de contenus photo et vidéo, la gestion des réseaux sociaux et les prises de vue par drone. Aujourd’hui, son agence MYCE développe également des outils autour de l’intelligence artificielle. À la sortie de ses études, pourtant, rien n’était écrit. « J’ai cherché les domaines dans lesquels j’étais bon. De fil en aiguille, j’ai acheté une caméra, j’ai vu que je savais m’en servir, je me suis formé », raconte-t-il.

Cette récompense, remise vendredi 16 octobre dans les locaux de Bpifrance à Ajaccio, représente pour lui une reconnaissance, mais aussi l’occasion de développer son réseau et de gagner en visibilité. Surtout, il espère montrer aux jeunes de son quartier qu’ils peuvent, eux aussi, se lancer. « Il faut se lancer sans attendre d’être prêt à 100 %, personne ne l’est. »

Donner des moyens à ceux qui osent se lancer

C’est précisément l’objectif de Talents des Cités, qui fête cette année sa 25e édition : repérer les initiatives entrepreneuriales dans les quartiers prioritaires et leur donner de la visibilité. Cette année, plus d’une trentaine de candidatures ont été déposées en Corse. Huit projets ont été présélectionnés et trois lauréats récompensés, dans les catégories « Jeune Pousse », « Création » et « Coup de cœur ».

Car si l’envie d’entreprendre existe, les obstacles restent nombreux. « On sait que l’entrepreneuriat est très dynamique dans les quartiers, mais il y a de nombreux freins, notamment l’accès à l’information, au réseau et aux financements », explique Tiffany Varlet, responsable de la création et de l’entrepreneuriat chez Bpifrance pour les régions Sud et Corse.


L'objectif de Talents des Cités est de repérer les initiatives entrepreneuriales dans les quartiers prioritaires et leur donner de la visibilité
L'objectif de Talents des Cités est de repérer les initiatives entrepreneuriales dans les quartiers prioritaires et leur donner de la visibilité
Alexandre Dantas en sait quelque chose. À Bastia, ce chef pâtissier de métier, passé par des maisons étoilées, a choisi de devenir indépendant pour mieux concilier son activité et sa vie de père. Il a donc développé sa boulangerie-pâtisserie implantée dans le quartier de Lupino. Mais pour aller plus loin, il se heurte à une difficulté bien connue des entrepreneurs : le financement. « Aujourd’hui, il faut avoir des finances si on veut acheter un local, et c’est quelque chose que je n’avais pas », explique-t-il, évoquant des prix pouvant atteindre 200 000 à 300 000 euros pour de petites affaires. Pour lui, cette récompense vient saluer le chemin parcouru. « Je voulais me prouver que j’étais capable de le faire. Toute récompense est un pallié dans une vie », confie-t-il.

Une reconnaissance pour aller plus loin

À Porto-Vecchio, Marion Perez en est au début de l’aventure. Depuis avril 2026, elle développe son activité de Pilates Reformer, qu’elle exerce pour l’instant à son domicile. Son objectif est désormais de trouver un local pour accueillir ses clients dans un espace dédié. Lauréate dans la catégorie « Jeune Pousse », elle ne s’attendait pas à être distinguée : « C’est une super reconnaissance et un boost pour la visibilité ». Installée depuis sept ans dans un quartier prioritaire, elle ignorait même, au départ, que son logement se trouvait dans une zone concernée par ce dispositif. Elle souhaite pourtant continuer à y développer son activité.

Pour Tiffany Varlet, ces parcours ont aussi vocation à inspirer d’autres habitants. « C’est très important d’avoir des rôles modèles dans les quartiers, des personnes qui vont créer, qui vont prouver et donner l’exemple », souligne-t-elle. Les lauréats bénéficient d’une récompense financière, comprise entre 1 000 et 2 000 euros selon la catégorie, mais aussi d’une visibilité et de nouvelles possibilités de rencontres professionnelles.




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