Talents des Cités : en Corse, ils veulent montrer que les quartiers sont aussi des lieux de réussite

« Peu importe d’où on vient, les clés sont à portée de main. » À 23 ans, Bilal Afellah veut que les jeunes de son quartier retiennent ce message. Originaire de Porto-Vecchio, il est le lauréat du prix « Coup de cœur » du concours Talents des Cités et reconnaît que l’image associée à un quartier peut parfois peser sur les ambitions de ceux qui y grandissent. « Quand un jeune a une étiquette, il pense que certaines portes ne lui sont pas ouvertes », observe-t-il.



Il y a deux ans, le jeune homme se lance dans la création de contenus photo et vidéo, la gestion des réseaux sociaux et les prises de vue par drone. Aujourd’hui, son agence MYCE développe également des outils autour de l’intelligence artificielle. À la sortie de ses études, pourtant, rien n’était écrit. « J’ai cherché les domaines dans lesquels j’étais bon. De fil en aiguille, j’ai acheté une caméra, j’ai vu que je savais m’en servir, je me suis formé », raconte-t-il.



Cette récompense, remise vendredi 16 octobre dans les locaux de Bpifrance à Ajaccio, représente pour lui une reconnaissance, mais aussi l’occasion de développer son réseau et de gagner en visibilité. Surtout, il espère montrer aux jeunes de son quartier qu’ils peuvent, eux aussi, se lancer. « Il faut se lancer sans attendre d’être prêt à 100 %, personne ne l’est. »



Donner des moyens à ceux qui osent se lancer



C’est précisément l’objectif de Talents des Cités, qui fête cette année sa 25e édition : repérer les initiatives entrepreneuriales dans les quartiers prioritaires et leur donner de la visibilité. Cette année, plus d’une trentaine de candidatures ont été déposées en Corse. Huit projets ont été présélectionnés et trois lauréats récompensés, dans les catégories « Jeune Pousse », « Création » et « Coup de cœur ».



Car si l’envie d’entreprendre existe, les obstacles restent nombreux. « On sait que l’entrepreneuriat est très dynamique dans les quartiers, mais il y a de nombreux freins, notamment l’accès à l’information, au réseau et aux financements », explique Tiffany Varlet, responsable de la création et de l’entrepreneuriat chez Bpifrance pour les régions Sud et Corse.

