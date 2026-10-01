U tempu in Corsica
La rédaction le Dimanche 18 Octobre 2026 à 07:00
Ce dimanche, le temps sera généralement nuageux sur l'ensemble de l'île, avec quelques risques d'averses localement et un faible vent. La Haute-Corse est par ailleurs placée en vigilance jaune « orages ». Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.