Football N2 : Corte toujours à la recherche de sa première victoire

La seule victoire obtenue par les Cortenais cette saison a été acquise en coupe de France à Bocognano. En revanche, en championnat de National 2, ils sont toujours à la recherche d’un premier succès. En quatre matchs, les hommes de Jean-Marc Sauli ont concédé trois défaites et un nul à domicile face au GFCA. Pourtant, le contenu proposé par les joueurs est de nature à nourrir des espoirs. Mais, à ce niveau, les erreurs se payent, comme nous avons pu le voir il y a quinze jours à Santos Manfredi face à Brétigny. « Nous sommes retombés dans nos travers du début de saison. Nous avons eu la maîtrise tout au long de la partie, mais dans ce championnat, la maitrise ne garantit pas un résultat », a expliqué Jean-Marc Sauli.



Le coach poursuit : « On a vu de belles choses mais nous n’avons pas été efficaces dans la surface où nous avons manqué de réussite. Et puis nous avons fait deux grossières erreurs en défense qui nous ont coûté deux buts. Peut-être que l’absence de Dimitri Menozzi a déstabilisé la défense. Mais ces faits de jeu sont difficilement explicables surtout que nous avons commis des erreurs que nous ne faisions plus. » Il affirme que son groupe a malgré tout « bien réagi durant ces jours à l’entraînement, même si le moral est un peu atteint car nous attendions beaucoup de ce match surtout qu’en cas de victoire nous nous retrouvions en milieu de tableau ». « Le groupe vit bien, est resté soudé. On s’est entraîné à fond et à présent il nous faut prendre des points avec une victoire. »



Ce dimanche, l’USCC se rendra à Saint-Jean-Le-Blanc, dans le Loiret (15 heures). Une formation invaincue avec trois victoires et un nul et donc une 4e place au classement général. Cette sortie chez les Albijohaniciens s’annonce périlleuse face à une formation expérimentée. Mais Jean-Marc Sauli reste confiant : « C’est peut-être justement face à une formation de ce calibre que nous allons réussir un bon coup. La motivation est là et les joueurs ont envie d’accrocher leur première victoire dans ce championnat ».