Handball N2 : Le bon coup de Corte – Ile-Rousse face à Grenoble (36-32)

Durant l’échauffement, les Cortenais arboraient un tee-shirt rose. Le club montrait ainsi sa solidarité avec l’opération Octobre Rose, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Il faut dire qu’à l’issue de la rencontre, les associations Inseme, La Marie Do, Belles et Battantes et la Ligue contre le cancer proposaient une grande manifestation dédiée à cette cause.



Chamekh donnait le ton de cette partie que Corte – Ile-Rousse devait dominer de bout en bout. Saura et Niang lui emboîtaient le pas et Corte - Ile-Rousse menait déjà 7-3 après huit minutes de jeu. Cette rencontre était aussi l’occasion pour le public cortenais de découvrir le nouveau gardien du club, Adrian Lombes. Les Cortenais, sous la houlette d’un exceptionnel Lenny Saura, mettaient du rythme dans cette partie et maintenaient leurs adversaires à bonne distance. Même si Lazic et Rodriguez se montraient très adroits devant les buts, les hommes d’Adrien Magne étaient solides en défense et efficaces en attaque. Menés de 4 buts, les Grenoblois profitaient d’un temps faible des locaux pour revenir dans le match. Ils parvenaient à un tout petit point du HB Corte – Ile-Rousse (10-9) au quart d’heure de jeu. Mais les montagnards se refaisaient une santé grâce à Hmidi et l’inévitable Saura. On atteignait la pause sur ce score favorable aux Cortenais de 18-15.



Dès l’entame de la deuxième période, les visiteurs revenaient à deux points. Mais c’était sans compter sur le meilleur buteur du jour, Saura, et deux arrêts de Lombes permettant au HB Corte – Ile-Rousse de reprendre ses distances avec les Grenoblois. Et voilà les Cortenais une nouvelle fois largement devant en menant 26-21 à la 40e puis 27-21 moins d’une minute plus tard. Dis minutes de folie ou l’ailier de poche cortenais inscrira pas moins de 10 buts ! Il faisait le show devant un public qui ne ménageait pas ses applaudissements. Gex s’interposait à deux reprises. Niang, Chamekh et Mebarek suppléaient Saura et Corte – Ile-Rousse s’imposait 36-32 face au 4e de cette poule. Une excellente performance qui montre que les Cortenais ont du répondant et qu’il faudra compter avec eux cette saison… La prochaine journée aura lieu le 24 octobre et Corte – Ile-Rousse se rendra à Istres à 17 heures.



Les équipes

Corte – Ile-Rousse : Alfieri, Saura (14), Hmidi (6), Pinelli, Mebarek (1), Achalme (1), Tramoni, Chamekh (5), Aillaud (1), Galibert (1), Dimitrov, Niang (7), Gex (5 arrêts), Lombes (6 arrêts).

Grenoble : Bonere (3 arrêts), Guery (1), Malek (2), Lazic (11), Rodriguez (9), Ottavi (2), Sellaye (1), Marco, Frattaruolu (3), Demoucron (1), Chevrier (1 arrêt), Maoudj (2).

Arbitres : MM. Demarche et Kergall.