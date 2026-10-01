Prunelli-di-Fiumorbu : un incendie se déclare dans un garage, deux personnes blessées
Léana Serve le Vendredi 16 Octobre 2026 à 20:06
Un incendie s’est déclaré dans un garage à 18h40 sur la commune de Prunelli-di-Fiumorbu, au lieu-dit Casamozza, indique le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse. Le garage, d’une superficie de 140 m², contenait deux véhicules et un fourgon qui se sont embrasés, ainsi que des bidons d’huile et des bouteilles de gaz. Deux personnes ont été légèrement blessées, dont une brûlée au premier degré et une ayant inhalé des fumées. Elles ont été prises en charge par les secours. Une vingtaine de sapeurs-pompiers des centres de Ghisonaccia, Aleria et Antisanti sont mobilisés, et des opérations de déblaiement sont en cours.