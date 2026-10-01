Ghisonaccia : 1,5 hectare détruit par un incendie
Léana Serve le Vendredi 16 Octobre 2026 à 17:33
Un incendie s’est déclaré ce vendredi vers 15h sur la commune de Ghisonaccia, au lieu dit Saint-Antoine, indique le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse. Selon les pompiers, deux mises à feu dans du gros maquis ont été constatées. Environ 1,5 hectare a été détruit et le feu est désormais maîtrisé. Une quinzaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Ghisonaccia et Ghisoni sont toujours sur place.